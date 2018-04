1° MAGGIO: LA CONFSAL CELEBRA LA GIORNATA DEL LAVORO IN PIAZZA DEL PLEBISCITO A NAPOLI IL LAVORO RIPARTE DAL SUD

Lunedì 30 aprile, alle ore 12.00, il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, presenta in conferenza stampa la manifestazione nazionale che si terrà a Napoli, in Piazza del Plebiscito, il 1° maggio per celebrare la Giornata del Lavoro.

La scelta di Napoli non è casuale perché è dal Sud, segnato dal maggior tasso di disoccupazione e da un forte disagio sociale, soprattutto giovanile, che può e deve ripartire la crescita del Paese.

Sono attese in piazza non meno di 10.000 persone in arrivo da tutto il Paese con ogni mezzo possibile, auto, treno riservato, voli charter e tantissimi pullman. Saranno presenti tutte le federazioni Confsal, in rappresentanza di un milione e mezzo di lavoratori del pubblico, del privato impiego e della sicurezza.

La manifestazione del 1° maggio inizierà alle 11.00. Dopo l’intervento dei segretari generali delle federazioni, chiuderà i lavori il segretario generale Margiotta. Seguirà un evento musicale live con: Sal Da Vinci e la sua band, Rapper Luchè, Franco Del Prete e Sud Express, Andrea Sannino e Biagio Izzo.