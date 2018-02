Oroscopo 12 febbraio: un segno sbanca in amore. Grosse novità per il segno del…SCOPRI LA CLASSIFICA

Vediamo insieme le predizioni delle stelle come riportato dal sito blastingnews. Un segno sarà particolarmente fortunato e avrà sorprese soprattutto nella sfera sentimentale. Grosse novità anche per il segno del Gemelli che avrà a che fare con….SCOPRIAMO LA CLASSIFICA

Ariete: ★★★★★. Lunedì giornata calma e serena, certamente un invito a fare le cose che più invogliano, sicuri delle loro positiva riuscita. Il merito? In primis di Urano in doppio sestile con Sole e Mercurio e poi anche per la bella posizione di Giove, speculare positivo al 70%. Secondo le previsioni del 12 febbraio, per quanto riguarda l’amore, datevi da fare se avete intenzione di portare a termine una qualche eventuale situazione aperta.Single, troverete la persona giusta a pochi passi da voi, entro oggi o domani: pronti a scommettere? Bene, ne riparleremo di sicuro. Nel lavoro, alcune divergenze con certi colleghi vi spingeranno a dare qualcosa in più: attenti a non strafare, ok?

Oroscopo Toro: “top del giorno”. La giornata del 12 febbraio, già dal titolo e poi anche nell’anteprima, si presenterà meravigliosa e tutta al ‘top’ (almeno secondo i calcoli fatti su carta!). Una splendida Luna in sestile con Giove, a sua volta speculare positivo nella misura già specificata nell’anteprima, renderanno il periodo perfetto per i sentimenti ed il lavoro. In amore, tutto a gonfie vele sia al mattino che a fine pomeriggio, stabile ma sempre ottimo nella parte centrale della giornata. Single, evitate di lasciarvi appesantire da momenti fatti di confusione e/o indecisione: le situazioni dovranno essere affrontate e risolte subito, senza esitare. Nel lavoro, in arrivo una giornata da dedicare alla riflessione a scopo decisionale: ottimo, le stelle daranno idoneo supporto.

Oroscopo Gemelli: ★★★★★. Si preannuncia un lunedì sicuramente buono, lineare e anche abbastanza fortunato. Sia Saturno che la Luna si troveranno frontalmente al segno, in posizione speculare positiva al 80%, pronti a dare un’impronta promettente a tutto il periodo. In amore, l’oroscopo di domani 12 febbraio consiglia maggior elasticità nei confronti del partner: attenti a non creare confusioni inutili nel rapporto, siate chiari e sinceri. Single, se volete maggior probabilità di successo in amore, un semplice consiglio: allargate la cerchia delle amicizie, ok? Nel lavoro, chi volesse fare un passo importante, no problem, troverà di certo i giusti appigli su cui impostare tutta la manovra.

Oroscopo Cancro: ★★★★. La giornata del 12 febbraio sarà quasi tutta impostata sulla media positività. Luna e Mercurio si troveranno alla pari, entrambi con specularità del 70% nei confronti del vostro segno, solo che la Luna risulterà positiva mentre Mercurio negativo. Allora, cosa aspettarsi da questo lunedì? Le predizioni giornaliere prevedono in amore poca sintonia, con il partner probabilmente preso da altri interessi. Starà a voi riaccendere voglia e passione: sapete bene come fare, non è vero? Single, una persona che avete conosciuto da poco vi stima e vi pensa in modo continuo: scoprite chi è ed il gioco sarà fatto! Nel lavoro, piccoli inconvenienti potrebbero dare un tono pesante a parte del periodo: non lasciatevi coinvolgere in situazioni dubbie, ok?

Oroscopo Leone: ★★★. Giornata d’inizio settimana classificata con le tre stelle del ‘sottotono’. A dare una impronta poco positiva al lunedì, Sole e Mercurio, entrambi speculari negativi al 70%. In amore, poche le probabilità di coinvolgere il partner in quelle situazioni che vi stanno a cuore: usate la testa e, se non dovesse bastare sapete cosa fare! Single, trovatevi un hobby che vi porti a contatto con le persone, molte persone, più sono e meglio sarà. L’obbiettivo primario è quello di creare opportunità nuove per conoscenze a scopo d’amicizia. Nel lavoro, a parte qualche problema che vi state portando dietro da tempo, tutto il resto è previsto nella norma: logicamente, visto il periodo, evitate di esporvi inutilmente.

Oroscopo Vergine: ★★★★★. Lunedì perfetto per voi nativi della Vergine. La parte migliore, astrologicamente parlando, arriverà dal Sole e da Venere, ambedue in ottima specularità, mediamente positiva al 80%. Specificato ciò, l’oroscopo di domani 12 febbraio consiglia in amore di non abbattervi in caso di riscontri negativi da parte di chi amate: a garanzia di successo e positività, un cielo certamente ‘magico’, capace di sostenervi anche nei momenti più duri. Single, una buona attività sociale, densa di occasioni e in grado di generare sempre nuovi incontri, certamente aumenterà le probabilità di trovare la dolce metà. La cosa principale sarà il non perdere la fiducia nelle proprie possibilità. Nel lavoro, discrete notizie e qualche piccola novità per coloro con attività in conto proprio.

Oroscopo Bilancia: ★★. Il prossimo lunedì si presume possa essere un ‘mezzo disastro’ per voi “bilancini”. Il perché andrà ricercato nella non buona situazione astrologica in cui versa il vostro settore durante il periodo messo sotto analisi. Infatti, sia Giove che Marte saranno in massima parte speculari negativi, dunque capaci di interferire nelle azioni e nelle intenzioni da voi messe in campo questo lunedì. In amore, centellinate al millimetro eventuali intenzioni o scelte, evitando di farvi prendere dalla voglia di strafare. Single, qualche novità che a primo acchito potrà sembrare promettente, in realtà potrebbe nascondere la solita fregatura! Le previsioni del giorno invitano alla calma sul lavoro: occhio a non fomentare conflitti o incomprensioni tra colleghi.

Oroscopo Scorpione: ★★★★. Partirà un po’ al rallentatore questo vostro lunedì d’inizio settimana, poi, verso metà/fine pomeriggio riprenderà la giusta direzione. In amore, a dare una mano saranno Luna e Plutone in trigono a Giove vostro pianeta di settore. In coppia, il segreto per mantenere viva una relazione è quello di mantenere in armonia l’immaginazione con la realtà, solo così riuscirete a dare il massimo e risultare centro di interesse da parte del partner. Single, coraggio e fermezza di idee: per evitare delusioni cercate di essere meno ingenui del solito. Nel lavoro, qualcuno potrebbe mettere in dubbio una vostra scelta o presa di posizione: prima di ‘sbottare’ come solo voi sapete fare, aspettate un attimo, il momento adatto prima o poi arriverà, e allora…

Oroscopo Sagittario: ★★★. In arrivo un lunedì poco sostenibile sul lato affettivo e, più in generale, nei rapporti interpersonali. A rendere poco confortevole la giornata, rendendola ‘sottotono’, certamente Nettuno, per l’occasione in quadratura la vostro Marte.

L’oroscopo del giorno 12 febbraio sul fronte amore e sentimenti ha pochi dubbi: una certa instabilità emotiva potrebbe rendere difficili anche le cose in apparenza più facili. Single, a rendervi la vita dura potrebbe essere un po’ di tensione accumulata nei giorni scorsi: dai, un po’ più di fiducia nel futuro. Nel lavoro, visto che gli astri non ne vorranno sapere di dare una mano, rimboccatevi le maniche e tirate fuori tutto il vostro miglior carattere: la grinta non vi manca di sicuro, ok?

Oroscopo Capricorno: ★★★★. Giornata abbastanza buona [VIDEO], valutata nelle predizioni di lunedì con le quattro solite stelline della normale positività. La Luna sarà in trigono simultaneo con Giove e Nettuno, purtroppo a loro volta rispettivamente in quadratura a Venere e Marte: ecco come la positività lunare andrà a ‘farsi benedire!’. In amore, alcuni problemi o situazioni un po’ critiche invitano a trovare una giusta soluzione: cercate di patteggiare un accordo che faccia contenti entrambi. Single, la strada dell’amore è irta e difficile, lo sappiamo, però che felicità una volta raggiunta la meta! Nel lavoro, mente scaltra e parlantina convincente saranno le vostre armi migliori, cercate di sfruttarle!

Oroscopo Acquario: ★★★★★. Una giornata fortunatissima in campo sentimentale. Dunque, affetti e sentimenti in primo piano: Sole e Mercurio, in ottimo sestile con Urano, metteranno su un piatto d’argento soluzioni ed opportunità da sfruttare durante la giornata. In amore, non date per scontate ‘certe cose’, anche se in realtà potrebbero sembrarvi lampanti: l’armonia e l’intesa nella coppia sarà più forte e longeva se fondate sulla fiducia incondizionata e reciproca. Single, potreste essere più tirati del solito, stanchi e in parte svogliati: dai, tiratevi su, sappiate che al di la del ‘muro dell’indifferenza’ un cuore aspetta solo un vostro cenno, ok? Nel lavoro invece, arriveranno soluzioni tampone in grado di offrire piccoli vantaggi in quelle cose che sapete: bene anche così.

Oroscopo Pesci: ★★★★. Questo inizio settimana per noi “pesciolini” partirà non troppo male, anzi, diciamo pure che poteva anche andare peggio. Il nostro Nettuno, benché in trigono con la Luna, risentirà in modo consistente della quadratura con Marte. Secondo l’oroscopo del giorno 12 febbraio, riguardo l’amore, dovremo stare un pochino sul ‘chi va là’: in coppia, inutile pretendere le cose quando sapete benissimo che non otterrete nulla in più del solito. Se single invece, lasciatevi alla spalle eventuali preconcetti: le persone vanno considerate per quello che sono e che fanno, non per quello che dovrebbero essere, secondo le vostre convinzioni. Nel lavoro, scorrerà tutto come sempre, senza grosse sorprese o cambiamenti: fate quello che avete sempre fatto, con serenità e fiducia.

