Oroscopo 13 febbraio: l’amore ritorna nella vita di un segno. SCOPRI LA CLASSIFICA DELLE STELLE

Le stelle non hanno dubbi, ecco secondo il sito blastingnews quali saranno i segni fortunati di questa giornata.

Ariete: in amore giornata positiva, sfruttate al meglio il pomeriggio che sarà migliore rispetto alla mattina. Nel lavoro le spese oggi dovranno essere tenute sotto controllo. Energia per la salute.

Toro: mattinata positiva per i sentimenti, ma nel pomeriggio potrebbero tornare alcune discussioni nate negli scorsi giorni.

Nel lavoro periodo di stanchezza, cercate di riposare di più. Polemiche da evitare in amore.

Gemelli: in amore le emozioni oggi non mancheranno, ci sarà qualcosa di interessante che arriverà a breve. Il lavoro va bene, ma il meglio arriverà a metà settimana. Salute interessante.

Cancro: per i sentimenti, se dovete parlare di qualcosa di importante, meglio aspettare la seconda parte della giornata. Nel lavoro periodo che permette di lasciar partire un nuovo progetto. Salute positiva in serata.

Leone: in amore le giornate in arrivo leggermente più nervose e stressanti, ma non per questo dovete abbattervi. Nel lavoro nessuna novità in vista, nei prossimi giorni siate propositivi. La salute va meglio.

Vergine: per i sentimenti mattinata positiva, anche se Venere opposta si farà sentire. Nel lavoro cercate di fare il meglio che potete, la giornata sarà dalla vostra parte.Salute in recupero.

Bilancia: in amore giornata non esaltante, qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto, meglio non osare troppo. Nel lavoro, per qualcuno non è escluso un nuovo inizio. Salute da tenere sotto controllo.

L’oroscopo delle stelle

Scorpione: per i sentimenti giornata dalla vostra parte e le coppie nate da poco sono forti. Nel lavoro possibili chiamate in arrivo per chi ha fatto delle richieste. Salute da controllare .

Sagittario: in amore la giornata sarà divisa, meglio il pomeriggio rispetto alla mattina. Nel lavoro possibili occasioni in arrivo, per questo siate sempre pronti. Nervosismo per la salute.

Capricorno: per i sentimenti nuovi progetti favoriti per le coppie che stanno insieme da molto tempo. Sabato e domenica le giornate migliori. Nel lavoro oggi tensioni, fate attenzione. Salute non esaltante.

Acquario: in amore, se avete avuto problemi negli scorsi giorni, ci si riprende nel pomeriggio. Nel lavoro cambiamenti in arrivo, siate sempre vigili. Stanchezza per il fisico.

Pesci: per i sentimenti Luna che entra nel segno, giornata positiva. Nel lavoro problemi da risolvere, per questo cercate di essere propositivi. Salute non esaltante oggi.

Fonte balstingnews