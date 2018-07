13enne muore risucchiata dai bocchettoni della piscina: tragedia al Grand Hotel

Tragedia in piscina a Sperlonga, rinomata località balneare in provincia di Latina. Ieri pomeriggio una ragazza di 13 anni, ospite di un hotel sul mare, è morta risucchiata da un bocchettone di aspirazione della struttura turistica. Come racconta il giornale locale Tg24, la ragazza era in vacanza con la sua famiglia. E’ stata soccorsa e trasportata in gravissime condizioni al policlinico Gemelli di Roma, ma nonostante gli sforzi dei medici, B.S.F., queste le sue iniziali, è morta nel corso della notte. La salma rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria, che probabilmente disporrà un’autopsia per chiarire le cause della morte ed eventuali responsabilità della struttura turistica. Gli esami dovranno chiarire anche se la ragazza abbia avuto un malore improvviso in acqua prima di essere trascinata sul fondo. Indagano i carabinieri della stazione di Sperlonga e quelli della stazione di Terracina.

Incidente

Il tragico incidente sarebbe avvenuto al Grand Hotel Virgilio, un hotel a quattro stelle di Sperlonga. Intorno alle 17, mentre faceva un bagno in piscino, la ragazzina è stata risucchiata sul fondo della vasca da uno dei bocchettoni di aspirazione. Un medico che era presente ha tentato di rianimare la ragazza e in un primo momento sembrava esserci riuscito, ma nella notte le sue condizioni si sono aggravate ed è morta intorno alle 4 di questa mattina. La vittima abitava a Morolo, provincia di Frosinone.