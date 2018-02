IL 14 FEBBRAIO ARRIVA Il PRIMO SAN VALENTINO DEDICATO ANCHE AI SINGLE: 90 SFUMATURE DI NANA’

Napoli, 7 febbraio 2018 – Il 14 febbraio alle 20.30 al Teatro Portalba, in via Port’Alba 30, è di scena lo spettacolo 90 sfumature di Nanà, la Tombola di San Valentino. Nanà è l’originalissimo “femminiello” napoletano che proietterà il pubblico nella serata più piccante e vajassa dell’anno, il primo San Valentino dedicato anche ai single . La storia della tombola sarà raccontata a suon di numeri da Nanà che coinvolgerà gli ospiti in un crescendo di risate con tanti premi sexy a sorpresa. La serata sarà arricchita anche da un primo piatto e un dolce della cucina tradizionale napoletana, accompagnati da un bicchiere di vino. La quota di partecipazione è di 25,00 euro; spettacolo vietato ai minori di anni 14. info e prenotazione obbligatoria 081.5499953 – 340.4230980 –[email protected]; www.manievulcani.com – www.visiteguidatenapoli.it