14 giudici di pace condannati: “Ostriche e champagne per pilotare le sentenze”

Si è chiuso con 14 condanne e un’assoluzione il processo nei confronti di altrettanti giudici di pace e avvocati di Bari, Bitonto, Altamura e Corato. La seconda sezione penale del tribunale di Lecce ha messo un primo punto fermo sullo scandalo delle sentenze ‘pilotate’ che fra il 2008 e il 2010 hanno scosso la giustizia a Bare dintorni.

I condannati

Per 14 fra legali e giudici di pace sono state riconosciute le accuse di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari, falso ideologico e abuso d’ufficio. Si va dai 6 anni di reclusione per Vito Squicciarini, 52 anni, ex coordinatore dei giudici di pace di Modugno, ai tre anni e tre mesi di carcere per Domenico Ancona, Gaetano Consoli, Eugenio Di Desidero, Alfredo Fazzini, Luigi Ferri, Raffaele Mascolo,Cipriano Popolizio, Deborah Semidoppioe Nicola Stifanelli.

Fonte: Repubblica