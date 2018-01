Oroscopo 15 gennaio: novità importanti per 2 segni. Esplode d’amore e passione il segno del…

Ariete

Amore: le questioni amorose risultano un po’ complicate in questo periodo. Chi è in coppia, finirà per trascurare il partner e dedicarsi alle proprie esigenze. Il quadro astrale comincia a migliorare a partire dal week-end. Presto riuscirete a ripristinare il dialogo perduto con la persona amata, non abbattetevi. Chi è single e in cerca dell’anima gemella, dovrà frequentare luoghi nuovi, prendere maggiormente l’iniziativa e non arrendersi. Non è nella vostra natura farlo ma, in questa settimana, potreste sentirvi demotivati e sfiduciati e commettere diversi errori. Chi ha appena chiuso una relazione sofferta, invece, avrà voglia di lanciarsi in nuove sfide sentimentali. Si rafforza l’intesa con un passionale Scorpione pronto a farvi vivere una girandola di emozioni forti!



Lavoro: Giove asseconda le vostre esigenze e mantiene alta l’ambizione. Le questioni finanziarie richiedono ancora un po’ di pazienza prima di stabilizzarsi. Il mix planetario sprona a farsi avanti, a sostenere i colloqui con grinta e determinazione e soprattutto, a non abbattersi di fronte alle prime difficoltà. L’oroscopo svela che questa settimana si rivela molto utile per chiudere accordi legali e per portare a termine pratiche burocratiche. Chi, invece, è in procinto di effettuare un viaggio per motivi di lavoro, conoscerà un allargamento dei propri orizzonti. Ad esempio, chi deve partire per l’estero, tornerà con un bagaglio d’esperienze utilissimo per pensare a nuove sfide professionali. In ufficio, evitate di dar credito ai pettegolezzi dei colleghi invidiosi. Una causa condominiale troverà felice risoluzione.

Toro

Amore: Venere rende molto affascinanti, il che aiuterà chi è in procinto di riprendere un contatto con qualcuno a distanza oppure chi vuole effettuare conquiste, ad avere molta fortuna. Mercurio stimola il dialogo sincero e promette bellissimi incontri per chi è single. I cuori solitari vivranno un periodo disteso, sereno. Le coppie, invece, potranno continuare a progettare così come stanno già facendo. Il pianeta dell’amore, alleato con Saturno, porta a fare scelte importanti, tra cui non è da escludere il grande passo. Con una persona che vi piace, avete instaurato un rapporto occasionale… valutate se è il caso di vivere la relazione ancora in maniera intermittente oppure meno. I cuori solitari devono fare il primo passo di persona, evitando la messaggistica.



Lavoro: non lasciatevi incantare dalle promesse poco chiare che se pur attraenti, nascondono molti punti oscuri. Plutone rafforza ulteriormente il lato della vostra personalità stabile e concreto e spinge ad essere creativi ed originali ma nel contempo, a prendere in considerazione solo i progetti realmente realizzabili. Sul lavoro state incontrando difficoltà che sembrano insormontabili? Presto tutto si risolverà, tenete duro! Marte capriccioso può procurarvi una certa stanchezza fisica che porterà demotivazione, che aumenterà considerevolmente quando il capo sembrerà pretendere fin troppo da voi. Molto favoriti i nativi che stanno per portare a termine un percorso universitario o che, invece, sono in procinto di partecipare a concorsi.

Gemelli

Amore: siete confusi, distratti, non riuscite a concentrarvi sul partner e sulle sue esigenze. Stranamente, preferite starvene un po’ da soli piuttosto che frequentare luoghi pieni di persone ove effettuare nuovi incontri. Chi è in coppia, invece, vivrà un periodo un po’ burrascoso. Ci saranno momenti tranquilli, nel complesso sereni, mentre altri caratterizzati da forte tensione, provocata soprattutto da interferenze famigliari. Chi si è separato oppure ha chiuso un lungo fidanzamento, avvertirà forte il desiderio di ricominciare ma non troverà il coraggio per farlo… a complicare la situazione, potrebbe arrivare il messaggio o la telefonata di un ex che… porterà parecchio scompiglio nelle vostre giornate!



Lavoro: i pianeti richiedono impegno e sacrificio per portare a termine gli obiettivi in tempi record. Chi lavora in proprio, deve pensare a riorganizzare al meglio la propria attività, “adattare” gli impegni presi in agenda alle esigenze sia lavorative che famigliari. Nonostante le insicurezze di questa settimana, sapete essere persuasivi, convincenti e ciò vi aiuterà, a breve, a fidelizzare nuovi clienti. E’ dunque un periodo faticoso e dispendioso di energie per i liberi professionisti ma altamente soddisfacente. In altre parole, tenacia e senso organizzativo vi aiuteranno a brindare a fortunati traguardi. Non tormentatevi se le risposte ai colloqui che avete sostenuto tardano ad arrivare… pazientate e se siete in cerca di un impiego, continuate a proporvi.

Cancro

Amore: settimana costellata di cambiamenti, trasformazioni, ove prenderete scelte decisive, risolutive, ove non vi sarà spazio per i tentennamenti, per i dubbi che, di recente, hanno tormentato il vostro animo. Gli astri spronano a realizzare i vostri desideri amorosi. In questo periodo, i rapporti si trasformano, si consolidano. Le coppie ben collaudate sperimenteranno nuovi modi di intendere la routine. Non sottovalutate le vostre esigenze ed i vostri bisogni per accontentare chi è vicino a voi… ciò genererebbe frustrazioni e risentimenti. I passaggi rapidi e repentini di alcuni pianeti, come rivela l’oroscopo settimanale, spingono a lanciarsi in avventure scacciapensieri, piuttosto che a stabilire legami duraturi nel tempo. Non è detto, però, che non possano nascere attrazioni vere e profonde…



Lavoro: l’entusiasmo che caratterizzerà la sfera sentimentale avrà bellissime ripercussioni anche sulla vita professionale, che sarà soddisfacente, ricca di sorprese e di risposte attese da tempo. Riuscirete ad organizzarvi al meglio, a portare a termine tutti gli obiettivi prefissati. L’oroscopo annuncia che la congiunzione di Marte e Giove sprona ad inseguire i propri sogni, dona un senso di fiducia e speranza. Attenti a non sobbarcarvi di impegni col rischio di creare confusione. Meglio portare avanti pochi progetti ma “buoni” e renderli effettivi nel minor tempo possibile. Nell’ambiente di lavoro, finalmente, i rapporti con i colleghi si fanno meno tesi e più sereni.

Leone

Amore: Giove dona incontri interessanti per chi è single, aiuta ad incontrare persone con le quali condividere interessi e passioni. Chi un partner già ce l’ha, invece, vivrà momenti di forte tensione emotiva a causa di fastidiose interferenze che stanno logorando la vostra tranquillità famigliare già da qualche mese. Tuttavia non mancheranno battibecchi soprattutto per questioni futili, banali che raffredderanno, invece, le storie giovani. Urano porta situazioni eccitanti, piacevoli, sorprese tutte da vivere. C’è chi si lancerà in una conquista difficile solo per il gusto di prendersi una bella rivincita oppure una soddisfazione. Colpi di fulmine per i nativi dell’ultima decade! Il pianeta dell’amore propizia incontri intriganti durante week-end fuori porta o meeting di lavoro… conviene adottare un look frizzante e audace per fare belle conquiste!



Lavoro: i pianeti sostengono le vostre decisioni, amplificano l’ambizione, ridimensionano le insicurezze. La mente è scaltra, attiva, pronta a reagire, a non cadere in facili tranelli. Per portare a termine un progetto nei tempi giusti, occorre pazienza e determinazione. Le stelle suggeriscono di essere veloci ma nel contempo, non superficiali. Con i colleghi o con i collaboratori, mantenete un atteggiamento coerente. E se qualcosa non vi convince, parlatene apertamente, senza infierire. L’oroscopo annuncia che sarete molto lucidi e ciò vi terrà alla larga dagli investimenti poco chiari o dalle proposte poco convincenti. Saturno spinge ad essere saggi e soprattutto, ad accantonare ciò che non è determinante per la vostra riuscita.

Vergine

Amore: Venere aiuta i cuori solitari a farsi avanti. Tenerezza e dolcezza propiziano situazioni ideali per avventure all’insegna dell’eros. Chi, invece, vuole troncare, troverà finalmente il coraggio per farlo. Il connubio Giove-Saturno, come svela l’oroscopo, dona serenità, distensione. Con il partner, vivrete momenti di piacevole evasione. Urano suggerisce una certa cautela nei rapporti che già non vanno come dovrebbero a causa di problemi di ordine professionale, economico oppure legati alle “incursioni” di un parente. Chi vive una relazione a distanza, vivrà attimi di grande appagamento. E ci sarà maggior tempo per confrontarsi. Servitevi del vostro senso per testare l’interesse di una persona nei vostri confronti.

Lavoro: non demoralizzatevi se vi troverete ad affrontare delle trasformazioni, perché procureranno dei cambiamenti significativi, interessanti soprattutto per chi è alla ricerca del primo impiego. Finalmente, potrete dire addio alle incertezze che hanno caratterizzato il vostro lavoro nei mesi addietro. L’oroscopo annuncia che chi desidera cambiare professione e trovarne una che metta in risalto le proprie qualità, sarà accontentato. La mente è brillante, attiva e vi permetterà di portare avanti più progetti contemporaneamente. Inoltre, godrete di forte senso pratico e della logica per studiare a fondo ogni questione, anche quelle apparentemente più intricate, soprattutto se legali o burocratiche. Presto vedrete che, rispetto ai mesi addietro, riuscirete a cogliere le occasioni promettenti al volo e con uno spirito migliore.

Bilancia

Amore: vacilla la comprensione nella coppia. E’ periodo un po’ confuso, ove le discussioni sono all’ordine del giorno e la serenità, l’equilibrio sembrano, invece, un miraggio. I rapporti fiaccati dalla noia e dai litigi finiranno; quelli dove c’è ancora un pizzico di amore e di sincerità, invece, possono essere salvati dedicandosi al massimo alla felicità di coppia. Le stelle consigliano di far sentire il partner al centro della “scena”, di non trascurarlo e di non chiudersi nel proprio guscio se qualcosa non sembra andare per il verso giusto. I single si sentiranno particolarmente desiderati, anche se non mancheranno momenti di sconforto, provocati da erronee valutazioni oppure dalla gelosia, mal sopportata da chi state frequentando.



Lavoro: nell’ambiente di lavoro, vige una strana atmosfera, fatta di frasi non dette, di diffidenza. E ciò crea tensioni, facilmente risolvibili con il dialogo sincero. Difendete il vostro operato da accuse ingiustificate: non le meritate affatto! Chi sta cercando un nuovo impiego, vuole fare una proposta al capo, non deve temporeggiare. I guadagni stanno migliorando sensibilmente e ciò vi consente di progettare, di pensare a nuovi investimenti. L’oroscopo suggerisce di dedicarsi anche agli hobby un po’ accantonati per arrotondare. Molti nativi, inoltre, avranno modo di chiarire un equivoco, sciogliere un dubbio sorto con un socio o con un collaboratore. Non spaventatevi se non tutto sembra procedere come preventivato. Gli astri vi vengono in soccorso per trovare rapide soluzioni.

Scorpione

Amore: all’orizzonte si intravedono promettenti novità in campo amoroso che investiranno soprattutto chi è in cerca, già da tempo, dell’anima gemella. L’oroscopo sconsiglia di interessarsi a storie un po’ ingarbugliate e di usare prudenza, anche se non è il vostro forte, nelle nuove conoscenze. Le coppie che stanno insieme da tempo, grazie al nuovo equilibrio che hanno raggiunto, possono costruire finalmente qualcosa insieme. I pianeti aiutano i nativi che hanno fatto i conti con una separazione, ad uscire dal chiuso ed a lanciarsi in nuove passionali avventure. Di natura restii a dimostrare i sentimenti, sarà il caso di farlo con una persona che crede che non siate realmente intenzionati a conoscerla.



Lavoro: situazioni che vi hanno particolarmente stressato nelle settimane addietro sembrano essere, finalmente, solo un lontanissimo ricordo. Avete raggiunto una nuova consapevolezza in ambito lavorativo che vi rende più sicuri e più grintosi. L’oroscopo segnala che Giove vi guarda con occhi benevoli e vi spinge a dare il massimo in tutti i settori. Con colleghi e soci ci sarà maggiore armonia e ciò consentirà di lavorare senza troppi pensieri. Il settore economico sta per conoscere un periodo di assestamento. Ci saranno, inoltre, premi e riconoscimenti, anche informali. Infine, tenete gli occhi bene aperti. Stanno per arrivare nuove proposte pronte a spalancare nuove porte…

Sagittario

Amore: le vostre intuizioni si riveleranno un potenziale su cui puntare per effettuare scelte sentimentali di una certa importanza. L’amore si fa audace; gli incontri intriganti. Chi è in coppia, dovrà ascoltare il consiglio della persona amata per risolvere un problema che sta ad entrambi particolarmente a cuore. Trascorrerete giornate emotivamente felici al fianco del vostro partner. Chi si ritrova imbrigliato in un rapporto ambiguo, potrà contare sull’aiuto di Urano per affrontare, con maggiore tolleranza ed attenzione, una situazione complessa. Giove preannuncia un periodo molto fortunato per chi ha intenzione di smetterla di volare di fiore in fiore e trovare maggiore stabilità. Attenti a non essere contraddittori: i fatti devono corrispondere alle parole se ci tenete a non perdere credibilità.



Lavoro: in questo periodo potreste mancare di disciplina e ricevere rimproveri piuttosto che elogi dal capo. Chi lavora in proprio, invece, trascorrerà giornate molto intese, ove sarà necessario riorganizzare obiettivi e rivedere le scadenze per non ricevere le lamentele dei clienti. Per fortuna, l’oroscopo annuncia che gli astri vi vengono in soccorso con una buona dose di coraggio e di determinazione. Ciò vi aiuterà ad uscire “illesi” anche dalle situazioni più complicate. Ci saranno intoppi ed imprevisti che, grazie al sostegno dei pianeti, riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Infine, sarete chiamati a fare scelte importantissime o sarete messi di fronte ad aut-aut. Prendetevi il tempo che vi occorre per effettuare le vostre valutazioni.

Capricorno

Amore: Marte e Venere accendono di passione, erotismo e sensualità le vostre giornate, consentendovi di trovare un nuovo equilibrio con la persona amata e di essere più decisi nelle conquiste. La freddezza è pronta a cedere il passo a notti calde, flirt appaganti, bollenti incontri. Il 2018, a tal proposito, si presenta come un anno bellissimo, con amicizie pronte a cedere il passo all’amore e relazioni pronte ad ufficializzarsi. Urano spiana la strada a colpi di fulmine che vi coglieranno in maniera inaspettata. Le relazioni a distanza, che nei mesi addietro hanno vissuto momenti di incertezza, avranno modo di stabilizzarsi. Se ci tenete a conquistare chi vi piace, fatelo con calma, rispettate i suoi tempi e dimostrate il vostro interesse come piace anche a voi, in maniera pratica, senza troppi fronzoli.



Lavoro: inflessibili ed onesti quali siete, porterete a termine il vostro lavoro con successo, ricevendo, per giunta, diverse lodi. Non accetterete, però, il modo distratto e confusionario di lavorare di un collega con il quale potrebbero nascere accesi battibecchi. Non disperdete il vostro entusiasmo in inutili discussioni. L’oroscopo annuncia che, grazie al sostegno di Nettuno, riuscirete a comprendere gli affari e gli investimenti da portare avanti e quelli, invece da accantonare perché non particolarmente fruttuosi. I giochi astrali vi rendono più convinti e consapevoli del vostro operato. La mente è attiva, energica, capace di trovare soluzioni rapide ed innovative. Saturno concretizza ideali ed aspirazioni ed aiuta chi è in procinto di concludere un iter formativo.

Acquario

Amore: è questa la settimana giusta per innamorarsi… le stelle annunciano che qualche pianeta capriccioso vi farà incontrare una persona che stuzzicherà non poco la vostra attenzione. Potrebbe accadere che l’incontro, improvvisamente, sfoci in una litigata dopo la quale, con il senno di poi, scoprirete che il tipo/a che avete incontrato è quello giusto per voi. Le coppie possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Le incomprensioni che hanno raffreddato il rapporto nei giorni addietro, appaiono risolte. L’intesa è magica, appagante, anche se, in certi momenti, avvertirete il bisogno di stare un po’ da soli, di ritagliarvi i vostri spazi. La dissonanza di Marte potrebbe giocare brutti scherzi e rendervi più gelosi del solito. In compenso, Venere brilla nel vostro cielo e scaccia via i pensieri negativi.



Lavoro: l’indecisione vi tratterrà in una fase di stallo, ove risulterà difficile prendere decisioni. L’oroscopo suggerisce di rivedere scelte e decisioni con calma, senza lasciarsi vincere dalla voglia di buttare tutto all’aria. La vita sociale è ricca, intensa. Partecipate a congressi, eventi. Vi torneranno utili per stringere nuove collaborazioni, per allargare i vostri contatti, utilissimi se lavorate in proprio. Chi svolge un lavoro alle dipendenze di un capo, invece, si sentirà vincolato da obblighi e situazioni rigide. Il malcontento crescerà così come il desiderio di trovare nuovi sbocchi professionali. Chi è in cerca di un impiego, di una posizione autonoma di leadership, deve scendere in campo con progetti fattibili e concreti e non arrendersi di fronte al primo ostacolo.

Pesci

Amore: con l’aiuto di Venere, vivrete una settimana bellissima, fortemente caratterizzata da erotismo, romanticismo e passione, un mix che vi renderà affascinanti e irresistibili. Le coppie, soprattutto quelle che hanno vissuto un periodo di crisi, vedranno il loro rapporto rinascere, spiccare il volo, dopo settimane ove a regnare sono stati silenzi angoscianti e incomprensioni logoranti. La passione non è disgiunta dal sentimento e permette ai cuori solitari di innamorarsi sul serio. L’oroscopo annuncia un periodo positivo, soprattutto per chi ha voglia di ricominciare o di lottare per un amore mai finito. Qualche nativo avrà voglia di flirt passeggeri ed emozioni forti… le stelle rivelano che non è il momento giusto per storie di poco conto, bensì per incontrare l’anima gemella!



Lavoro: i cambiamenti che stanno avvenendo nella sfera professionale e dei guadagni cominciano a dare i primi frutti. E vi confermano che state agendo nel migliore dei modi. Ci saranno progetti da coltivare, da far crescere che, però, non saranno realizzati subito, ma richiederanno grossi sforzi, un grande dispendio energetico. Chi lavora in gruppo, otterrà bellissime soddisfazioni dai propri collaboratori. La “lotta” per ottenere ciò che desiderate costerà tanta fatica. L’oroscopo annuncia, però, che il ritorno, sia economico che in termini di soddisfazione personale, sarà stabile, durevole. Ora che la mente non è più costipata in false e fallaci convinzioni, volerete alto. Davanti a voi, si prospettano imperdibili occasioni che auspicano potenziali successi.