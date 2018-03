Oroscopo: la giornata vedrà un segno re indiscusso. SCOPRI LA CLASSIFICA

L’oroscopo del giorno secondo il sito oroscopodomani. Le previsioni del giorno

Ariete

Amore: Se il malumore non vi molla, oggi riuscirete a riprendere le redini di una storia a cui tenete molto. Potreste anche riuscire ad abbozzare un sorriso di circostanza. I single inseguiranno ancora dei fantasmi, forse è meglio voltare pagina e cambiare vita!

Lavoro: C´è un clima generale di ripresa, fatevi coraggio, il traguardo è più vicino di quanto pensiate, non gettate la spugna!

Toro

Amore: La giornata incomincia con decisioni da prendere, svolte importanti da programmare. Momento ideale per consolidare il rapporto di coppia storico. I single dovranno meditare su alcuni incontri e proposte sospettose, meglio non fidarsi.

Lavoro: Le stelle, oggi, vi rendono molto più ottimisti del solito: per ogni problema esiste pur sempre una soluzione adeguata!

Gemelli

Amore: La Luna nel quinto Campo è un eccellente supporto per la vostra comunicativa e per la simpatia che sapete suscitare nelle persone che avete vicino. I cuori solitari non dovranno lasciare che alcuni sciocchi equivoci turbino la serenità di un rapporto che sta per nascere.

Lavoro: Siate più riflessivi nelle questioni lavorative e meditate su ciò che dovete fare. Riflettete prima di prendere qualsiasi decisione.

Cancro

Amore: Giornata incerta, la Luna che disegna un aspetto di quadratura con il vostro segno. Forse sarebbe meglio agire poco ed evitare ogni motivo di tensione con la persona amata. Per i cuori solitari Marte riserva nuovi incontri, datevi da fare per approfondire una conoscenza.

Lavoro: Armatevi di buona volontà e lasciate perdere invidie e gelosie di qualche collega inopportuno.

Leone

Amore: Una Luna amica oggi vi permetterà di trascorrere una bella giornata, proficua e divertente. Il rapporto di coppia avanza ad un ritmo incostante, cercate di remare nella stessa direzione del partner. I single faranno meglio a scrollarsi di dosso alcune recenti delusioni.

Lavoro: Alcuni problemi lavorativi si risolveranno grazie alla vostra determinazione. Rilassatevi e godetevi questo piccolo successo.

Vergine

Amore: La giornata inizia sotto i migliori auspici, limitatevi a fare l´indispensabile. In amore non è il caso di complicarsi la vita con mosse avventate. I single non saranno in vena di chiacchiere e saranno un po’ disinteressati a ciò che accade intorno.

Lavoro: I pianeti a vostro favore proteggono gli affari e tutte le vostre operazioni avranno successo. Non mancherete di stupire!

Bilancia

Amore: Giornata da protagonisti, con la Luna nel segno che alza il livello dell´ottimismo e vi fa vedere tutto roseo. La vita di coppia riprende quota! Incontri emozionanti per i single, oggi potranno conoscere facce nuove e interessanti da frequentare.

Lavoro: Periodo ideale per mettere a fuoco le finanze e tutte le iniziative già in programma per la giornata: tutto andrà come sperato!

Scorpione

Amore: La vostra vita sentimentale oggi è particolarmente serena e se siete in coppia trascorrerete momenti magici. Per i single sarà una giornata speciale, una persona potrebbe entrare nella vostra vita e potrebbe sconvolgere le vostre abitudini.

Lavoro: I progetti ci sono, ma vanno vagliati con calma, per non cadere in trappola. A sorpresa arrivano buone notizie sul fronte finanziario.

Sagittario

Amore: Non siate troppo esigenti, oggi il cielo affettivo è piuttosto sereno per chi è stabilmente in coppia. Dedicate tutte le vostre attenzioni al partner. Incontri e tante belle novità in arrivo per i single, è il momento di mettere ordine nella vostra vita.

Lavoro: Con la Luna e Giove in Bilancia l´occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate, non fatevela scappare.

Capricorno

Amore: Giornata non proprio esaltante, malintesi e pettegolezzi rendono l´ambiente familiare abbastanza ostile. Misurate le parole e i toni per evitare litigi con il partner. I single potranno rivedere i vecchi amici e organizzare un incontro per trascorrere una bella serata.

Lavoro: Nonostante un po’ di nervosismo, sarete in grado di risolvere una situazione lavorativa molto delicata.

Acquario

Amore: Oggi si prospetta per molti del segno una giornata folgorante. Sarà un mercoledì eccezionale in ogni settore e soprattutto molto appagante dal punto di vista sentimentale. I single oggi potranno iniziare una nuova storia, ma attenti a non forzare i tempi.

Lavoro: In vista viaggi d´affari e meeting di lavoro che vi faranno raggiungere alti livelli nel vostro settore.

Pesci

Amore: La Luna nell´ottavo Campo arricchisce i vostri sogni amorosi e vi consente di realizzare i più arditi sentimenti custoditi nel vostro cuore. L’intesa con il partner va a meraviglia! I single potranno dedicarsi agli hobby preferiti e divertirsi con gli amici di sempre.

Lavoro: Giorno ricco di vantaggi sul fronte professionale e anche su quello finanziario: giocate bene le vostre carte.

Fonte oroscopodomani