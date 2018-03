150 autisti bus impegnati nei seggi

() NAPOLI, 4 MAR – Pochissimi autobus in giro ma funicolari e metropolitane funzionanti. La giornata elettorale è stata caratterizzata a Napoli anche da una sensibile riduzione del trasporto pubblico su gomma a causa della decisione di circa 300 dipendenti dell’Anm di partecipare alla giornata di voto come rappresentanti di lista. In totale sono 300 (su 2400 dipendenti tra mezzi, uffici e parcheggi dell’Anm) gli addetti che hanno usufruito del permesso per esercitare il diritto, ma ben 150 di questi sono autisti di autobus. L’Anm con una riprogrammazione dei turni è riuscita a far uscire dai depositi 150 bus, una cifra inevitabilmente minore rispetto ai 190 che escono di solito nei giorni festivi, mentre nei giorni feriali sono 280 gli autobus in circolazione a Napoli.

