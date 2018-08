Picchia mamma e sorella e le manda in ospedale, e non è neanche la prima volta: finisce in una struttura per minori. Questo è accaduto ad un 15enne del napoletano arrestato dai Carabinieri. Il giovane, trovato dagli agenti in forte stato di agitazione e per futili motivi, aveva minacciato e picchiato la madre 54enne e la sorella 16enne procurando loro lesioni gravi.

fonte: Teleclubitalia