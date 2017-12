15enne morto: gip convalida arresto

ROMA, 27 DIC – Il gip di Roma ha convalidato l’arresto per il ragazzo di 18 anni che il 22 dicembre scorso ha travolto con l’auto un giovane di 15 anni, Federico Ghigiarelli, in via Prenestina a pochi metri dall’ingresso dell’istituto agrario Emilio Sereni che era frequentato da entrambi. Il giudice ha accolto la richiesta del pm Luca Tescaroli ribadendo per il giovane, accusato di omicidio stradale, gli arresti domiciliari. Il diciottenne, al volante di una Fiat Bravo, era stato arrestato dai vigili urbani poco dopo l’incidente. Dagli accertamenti della polizia municipale √® emerso che l’auto era sprovvista di assicurazione.

