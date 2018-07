15enne partorisce per strada. La madre di lei: “Abbandonalo, non lo vogliamo”

Era stata fuori casa per questioni di studio, una volta ritornata nella sua città, la ragazza di soli 15 anni capisce di essere incinta. E’ la storia strana di una madre e una figlia prese da mille questioni, liti, poi la gravidanza portata avanti in segreti e e infine il momento delle contrazioni.

La ragazza 15enne partorisce in strada improvvisamente e con l’aiuto della madre, sotto la pioggia battente, partorisce tra la curiosità dei passanti.

Per fortuna il bambino sta bene.

A raccontarlo è il Daily Mail che, attraverso un video, mostra come il neonato appena venuto al mondo sia stato abbandonato dalla madre e della nonna che urlava: “Non lo vogliamo”. Il piccolo è stato condotto al Taixing People’s Hospital per le prime cure e per fortuna, gode di ottima salute. La ragazza, che sembra non avesse mai raccontato la verità alla madre, è stata portata al pronto soccorso per una operazione delicata. Ancora incerto il destino del piccolo a chi sarà affidato.