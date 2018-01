16enne morto, fiaccolata per ricordarlo

ARZANO (NAPOLI), 24 GEN – Una fiaccolata a cui stanno prendendo parte diverse centinaia di persone è stata organizzata stasera ad Arzano (Napoli) per ricordare Ciro Ascione, il sedicenne trovato senza vita ieri pomeriggio, a quattro giorni dalla scomparsa, ai margini della linea ferroviaria Napoli-Roma, poco prima della stazione di Casoria (Napoli). In piazza Cimmino sono stati sistemati palloncini bianchi e striscioni con parole di amore per Ciro. Presente la madre e la sorella del sedicenne e anche il sindaco della cittadina, Fiorella Esposito, che ha rivolto parole di conforto alla famiglia del ragazzino scomparso. I cittadini di Arzano hanno poi dedicato una preghiera davanti alla chiesa dedicata a San Pio. ().

