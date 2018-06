16enne scappa dal centro minori: incredibile quello che accade dopo. E’ accaduto nella capitale. Stando a quanto riportato daglis tessi carabinieri, il sedicenne in questione sarebbe fuggito da un centro per minori assieme ad un suo complice, che è invece riuscito a far perdere le proprie tracce. Bloccato dopo pochi metri, a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di vari oggetti in oro, del valore di circa 5 mila euro, trafugati pochi minuti prima, da un appartamento di proprietà di una 80enne. Nel corso del sopralluogo i militari hanno anche rinvenuto alcuni attrezzi da scasso che sono stati sequestrati. Il nomade è stato accompagnato in caserma e a seguito di accertamenti sulla sua identità e dalla consultazione della banca dati è emerso a suo carico un ordine di cattura, emesso dall’Autorità Giudiziaria dei Minorenni di Roma, poiché lo scorso 5 febbraio era fuggito da un centro di accoglienza per minori di Roma.