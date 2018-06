16ENNE SONNAMBULO APRE LA FINESTRA E CADE NEL VUOTO

E’ accaduto nella notte a Milano. Un giovane sedicenne è precipitato dalla finestra di casa in piena notte: era in stato di sonnambulismo e ora è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

LA VICENDA

Di origini pakistane, figlio di genitori da tempo integrati, l’adolescente soffre di sonnambulismo fin da quando è bambino ed è in cura da uno specialista. Da quando si fa visitare, gli episodi sono diminuiti sensibilmente. «Succede una volta ogni tre mesi ormai che si svegli», hanno spiegato genitori, che solitamente dormono con lui proprio per tenerlo sotto controllo. Anche ieri il ragazzino dormiva con il padre e la madre, ma nessuno si è reso conto di quanto stava avvenendo. I genitori lo hanno sempre tenuto sotto osservazione e non si era mai registrato alcun precedente così grave. «Al massimo poteva vagare per la casa», ha riferito la famiglia. La notte scorsa invece – secondo quanto è stato ricostruito finora – si alzato, ha aperto la finestra che affaccia sulla strada e poi è caduto nel vuoto dal secondo piano della palazzina. Non è ancora chiaro se abbia scavalcato direttamente o se invece si sia sporto fino a perdere l’equilibrio. I genitori hanno sentito rumori provenire dalla strada e quando non hanno più visto in camera il figlio hanno capito la gravità della situazione. Il giovane è finito prima su una pensilina, che ne ha attutito la caduta, e poi sull’asfalto. Ma ciò che preoccupa maggiormente è il trauma cranico riportato.