1700 EURO PER LE MAMME CASALINGHE: ECCO COME AVERLI. Importanti novità arrivano dall’Inps per quanto concerne le neo mamme o comunque le mamme e le donne in attesa. E’ infatti possibile richiedere una ulteriore aiuto economico oltre al Bonus mamma Domani ( che ricordiamo è di 800 euro). Questo aiuto è di importo di poco superiore a 1700 euro suddiviso in 5 rate mensili e si può richiedere all’Inps o al Comune di residenza ( a seconda che la madre lavori o sia casalinga) a patto di rispettare le soglie Isee per l’anno 2018. L’assegno Imps, tramite bonifico bancario o postale viene effettuato direttamente sul conto corrente di chi lo richiede. Le domande possono essere inoltrate dal primo gennaio al 31 dicembre 2018. L’importo ammonta a 338,89 euro per 5 mesi che corrispondono ad un totale complessivo di 1.713 euro. Possono richiederlo tutte le neo mamme cittadine italiane o residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno. Per poter richiedere tale prestazione la madre deve aver versato all’Inps i contributi per almeno 3 mesi nei 9 mesi antecedenti la gravidanza. In caso di licenziamento della stessa o di dimissioni volontarie, entro i 18 mesi antecedenti la gravidanza. Stessa cosa vale per il padre se vedovo o per abbandono da parte della donna del tetto coniugale o per affidamento esclusivo del minore. Per l’anno 2018 tale beneficio può essere richiesto se l’importo Isee non supera i 17.142,46 euro. Per richiedere l’assegno di maternità Inps 2018 basta rivolgersi a un caf o patronato oppure inviare direttamente la domanda tramite il proprio Pin dispositivo entro i 6 mesi dalla nascita del bambino o dal suo arrivo in caso di adozione.