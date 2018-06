“Mi servono soldi, se non me li dai vado dai carabinieri”, così 18enne si arricchiva

“Mi servono soldi, se non me li dai vado dai carabinieri e racconto che mi hai stuprata”, così inizia la disavventura di un uomo di 49 anni minacciato da una furba diciottenne. L’uomo, un ristoratore riminese che aveva paura di non essere creduto nonostante fosse innocente e accusato di uno stupro inventato, pagava la ragazza sperando di risolvere questa pazza calunnia. Il malcapitato sottoscacco dalla ragazza che lo aveva ricattato dal 2013, sborsava denaro per far tacere la diabolica 18enne: “O mi dai i soldi o racconto ai carabinieri che mi hai violentata”. Dopo l’ennesima richiesta folle di denaro, l’uomo procede con regolare denuncia e racconta l’intera storia. Adesso, sembra volgere a termine questa triste vicenda: la sentenza è prevista per il prossimo 12 giugno.

Fonte: Il Resto del Carlino