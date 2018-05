Oroscopo 2 maggio: un nuovo mese porterà l’amore nella vita di due segni. LA CLASSIFICA

Ariete – Mercoledì giornata all’insegna del relax e, in qualche caso, anche improntata alla buona meditazione. Secondo le previsioni del 2 maggio, per quanto riguarda l’amore, le stelle favoriranno una visione più filosofica del relazione, preferendo a volte il lato scherzoso delle cose al posto del mero litigare per un nonnulla. Divertitevi insieme. Single, avrete un gran bisogno di svagarvi, dunque, dedicatevi un po’ di più all’arte di incontrare persone nuove, organizzando magari una festa con i vostri amici.Nel lavoro, oggi potrete dimostrare finalmente la vostra sicurezza perché sarete in grado di sbalordire (addirittura!) i vostri superiori. Dai, fate vedere loro quanto valete e poi preparatevi pure a riscuotere il meritato successo.

Toro – La giornata del 2 maggio sarà tranquilla e molto generosa in merito a positività e fortuna. In amore, avrete bisogno di sentire la vostra metà più vicina a voi da un punto di vista emotivo. Forse, nei giorni scorsi potreste averla trascurata più del solito e allora vorrete rimediare: organizzate una piccola sorpresa per la serata, magari con un frizzante dopo-cena, che ne dite? Single, vi aspetta una giornata scintillante, carica di novità sentimentali e ricca d’incontri: fatevi belli e organizzate la giornata. Nel lavoro, le stelle sapranno darvi l’appoggio di persone influenti che fino ad ora non vi avevano offerto alcuna possibilità di esprimere al meglio il vostro talento. Approfittatene, ok?

Gemelli – Si preannuncia un mercoledì certamente “fastidioso”.La giornata del 2 maggio si presenterà con le pessime credenziali relative al “sottotono”. Pertanto, le predizioni giornaliere prevedono in amore disaccordi e scarsa comunicazione: non vi sentirete capiti dalla persona cara e non troverete il momento giusto per confidarvi. Paura di essere giudicati? Dai, non piangetevi addosso, andrà meglio in futuro. Single, qualcuno si divertirà a rovinare i vostri piani! Dovreste riuscire, piano piano, a porre le basi per un rapporto duraturo e gratificante, a condizione di avere voglia di farlo. Nel lavoro, oggi le stelle non vi aiuteranno più di tanto. Evitate perciò di essere troppo aggressivi per non rischiare di perdere le occasioni migliori: mantenete la calma.

Cancro ‘top del giorno’ – La giornata del 2 maggio sarà quasi tutta molto “elettrizzante”. Soprattutto in amore, vivrete un bel momento: le stelle vi renderanno sensibili e pieni d’amore da donare alla vostra metà. Godete pienamente l’attimo, adesso che potete farlo. Single, il periodo di magra sta per terminare. La giornata si annuncia molto favorevole e ricca d’intriganti incontri: allora, che aspettate? Preparatevi a divertirvi. Nel lavoro, potrete contare su una sensibilità speciale che vi permetterà di capire le situazioni prima che si verifichino. Riuscirete in molti casi ad essere sempre un passo avanti agli altri, in primis ai colleghi.

Leone – La giornata di metà settimana sarà interessante, soprattutto nella prima metà del periodo. In amore, le stelle vi faranno sentire euforici per una notizia straordinaria riguardante la vostra sfera sentimentale: forse un lieto evento? Single, siete abituati a vincere facendo affidamento sulla vostra proverbiale tenacia, ma da troppo tempo non riuscite a governare come si deve le incombenze della vita. Spesso, seppur incontrando persone potenzialmente in grado di far battere il cuore, non riuscite a “concludere”. Nel lavoro, oggi occupatevi con cura di eventuali pratiche lavorative che avevate in sospeso. Le stelle consigliano di dare massima disponibilità ad eventuali richieste di capi e superiori: apprezzeranno molto questa scelta.

Vergine – Mercoledì, quasi sicuramente abbastanza deludente. L’oroscopo di domani 2 maggio consiglia in questo caso, parlando d’amore, di mettere in campo tanta pazienza. Certamente, sarebbe auspicabile da parte vostra un po’ più di tolleranza nei confronti del vostro partner: non prendetevela (come sempre) con la dolce metà se qualcosa non dovesse andare come vorreste, ma fatevi un profondo esame di coscienza. Prima di parlare, analizzate cause e colpe. Single, la vita affettiva oggi sarà abbastanza scadente: il cercare di compensare tale carenza ricorrendo al cioccolato o ai dolci – nel caso apparteniate al gentil-sesso – sarà la cosa più sbagliata che possiate fare… Dialogate! Nel lavoro, sarà un periodo morto non avendo voglia di far niente: non impegnatevi più di tanto, oggi infatti non sarà una giornata a favore. Tranquilli, vi rifarete in parte giovedì.

Bilancia – Il prossimo mercoledì, per voi la maggior parte di voi “bilancini”, non sarà troppo impegnativo.In amore, chi vi è accanto affettivamente dovrà cercare di essere comprensivo e diplomatico perché da questo momento sarete molto irritabili. Single, non vi conviene rimandare ancora un chiarimento: perché continuare a logorarvi in silenzio? Vedrete, una volta rotto il ghiaccio tutto sarà più facile. Le previsioni del giornonel lavoro invitano alla calma: riflessi brillanti e battuta pronta vi aiuteranno senz’altro a catturare l’attenzione di chi potrebbe dare una buona “spintarella” alla fortuna.

Scorpione – Partirà con il “bollino rosso” della giornata sottotono questo vostro mercoledì di metà settimana. In amore, qualche piccola contrarietà sarà da mettere in conto. Non mancheranno certamente le incomprensioni, soprattutto nella vita di coppia: dipenderà da voi evitare crisi e litigi. Single, cercate di mantenere una certa coerenza tra le cose che dite e quelle che fate, ovviamente, tenendo un atteggiamento conciliante e controllato. Nel lavoro, potreste dover affrontare una situazione imbarazzante venuta a crearsi sul posto in cui operate.

Cercate di allearvi con una persona influente, in questo modo, sarà più facile trovare una soluzione al problema. Consigliato trattenersi dall’impulsività.

Sagittario – In arrivo un mercoledì 2 maggio discreto e a tratti abbastanza mediocre. La giornata di metà settimana, per le cose relative all’amore, sarà da prendere con una certa decisione. In coppia, il vostro proverbiale equilibrio sarà messo a dura prova. Le stelle, infatti, sono intenzionate a girarvi parzialmente le spalle: con un po’ d’impegno e d’ottimismo, tutto si risolverà. Non buttatevi giù. Single, mettete in conto una certa fatica e anche qualche spesa imprevista dovuta ad una situazione di vostra conoscenza. Calma, regalatevi un po’ di relax, ok? Nel lavoro, particolarmente favorite le attività che richiederanno creatività e anche una certa attitudine nel parlare e/o nello scrivere.

Capricorno – Giornata ottima, semplificata nelle incombenze da stelle affabili e certamente di parte. Valutata nelle predizioni di mercoledì con le cinque stelle della fortuna, in amore non dovrebbero registrarsi situazioni negative. Dimostrandovi attenti alle esigenze del partner, lo scoprirete molto presto e con grande sorpresa, sarà per tanti di voi un vero piacere constatare un netto miglioramento nel rapporto. Single, questo mercoledì non vi annoierete di sicuro! Potrete esserne certi: vi attendono avventure, novità, tira e molla e anche qualcos’altro. Nel lavoro volete puntare in alto? Bene, allora cercate di fare bene certi conti. In alcuni frangenti, potrebbe essere molto vantaggioso il far ricorso al consiglio di un amico fidato!

Acquario – Una giornata abbastanza normale, parlando in senso lato. In campo sentimentale, dunque in amore, non scoraggiatevi al primo tentativo d’approccio andato a vuoto, ok? Anzi, cogliete dolcemente ogni sfumatura e desiderio della vostra dolce metà e fatene tesoro. Single, la fantasia unita ad una immaginazione fervida e ad un sano ottimismo saranno i regali delle stelle di oggi: a voi l’astuzia di utilizzarli bene. Nel lavoro invece, non mancheranno opportunità per segnare punti a vostro favore. Il momento potrebbe essere proprio quello giusto per mettervi in luce, ottenendo l’attenzione e l’approvazione di chi sapete bene.

Pesci – Questo metà settimana per noi “pesciolini” partirà nella normalità più assoluta. Secondo l’oroscopo del giorno 2 maggio, riguardo l’amore, se sentirete il desiderio di defilarvi da un problema o da una situazione che vi crea ansia e preoccupazione, rispettatelo. Staccate la spina e rilassatevi rinviando gli impegni meno urgenti. Da evitare assolutamente forzature e/o situazioni stressanti. Se single invece, chiedetevi se vale davvero la pena di mandare all’aria un rapporto in via di consolidamento per un’avventura, seppur entusiasmante, certamente di breve durata. Nel lavoro, vi sentirete incompresi e un senso di angoscia vi impedirà di ragionare lucidamente. Converrà tenere un profilo basso, lasciando perdere i programmi più impegnativi.

fonte blastingnews