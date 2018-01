2018 fantasy da Avengers a Mary Poppins

ROMA, 6 GEN – Una nuova ondata di supereroi, da Black Panther alla nuova guerra degli Avengers. Le avventure del giovane Han Solo dirette da Ron Howard e l’amore fantasy nel Leone d’oro La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro. Steven Spielberg in una dimensione da videogame con Ready Player One, il ritorno degli Animali fantastici di J.K Rowling e la nuova Lara Croft versione Alicia Vikander. Hollywood conferma anche nel 2018 l’orientamento a tutto fantasy, fantascienza e cinecomics per conquistare il pubblico. Compare però anche qualche variazione italiana: oltre a Il ragazzo invisibile – Seconda generazione di Gabriele Salvatores, appena uscito, a fine gennaio arriva l’indie Edhel di Marco Renda (aveva debuttato a Giffoni), di cui è protagonista Ella (Gaia Forte) ragazzina con orecchie da elfo, vittima di bullismo, che si rifugia in mondi fantastici. E per Natale ritornerà la mitica nanny in Mary Poppins returns di Rob Marshall con Emily Blunt che eredita il personaggio iconico da Julie Andrews.

2018-01-06_1061670509