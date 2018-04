Oroscopo 24 aprile: la situazione si ingarbuglia per un segno. Splendida sorpresa per…LA CLASSIFICA

Oroscopo Ariete: martedì giornata passabile, anche se non sarete troppo sicuri delle cose che andrete a mettere in gioco. Secondo le previsioni del 24 aprile, per quanto riguarda l’amore, cercherete di recuperare il tempo perduto con la persona amata, così da stare il maggior tempo possibile in dolce compagnia: pronti a dare prova tangibile del vostro affetto? Single, è giunto il momento di interrogarvi su cosa volete veramente fare “da grandi”: cosa cercate di avere (sentimentalmente parlando) dalla vita? Sicuramente non sapete darvi una risposta precisa in quanto non avete ancora deciso cosa fare: riflettete e tirate qualche somma.

Nel lavoro, oggi potreste sentirvi in grado di affrontare nuove esperienze capaci senz’altro di dimostrare le vostre migliori qualità. Il vostro fiuto per gli affari a lunga scadenza potrebbe suggerirvi una mossa strategica: non tralasciatela.

Oroscopo Toro: la giornata del 24 aprile sarà certamente molto piacevole. In amore, situazioni positive saranno pronte da sfruttare nel rapporto. Con il vostro compagno, forse, è arrivato il momento di mettere in chiaro qualche programma a lunga scadenza: che ne direste di metter su famiglia? Coraggio, parlatene. Single, oggi vi accorgerete che, non avendo una storia seria su cui fare conto, state rinunciando senza un perché al senso più profondo della vita, quello cioè di dividere il vostro cuore con una persona speciale. Riflettete, ok? Nel lavoro, il momento risulta essere propizio per nuovi agganci, solo che potrebbero rivelarsi utili in un futuro molto prossimo. Nell’aria, scelte importanti per cambiare in meglio il vostro avvenire.

Oroscopo Gemelli: si preannuncia un martedì, senza alcuna esagerazione, davvero fantastico! In amore, oggi avrete Venere nel segno pronta a farsi in quattro pur di aiutarvi, dispensando flussi positivi a piene mani.

Dunque, si profila una giornata veramente straordinaria soprattutto con chi amate. Single, con l’aiuto delle stelle sarete pronti a fare nuovi d’incontri: speriamo che possa essere questa la volta buona, siete con noi? Nel lavoro, oggi potrete optare per una soluzione alternativa alle solite che conoscete, anche se comporterà ulteriori sacrifici. Il problema sarà solo quello di riuscire a fare tutto senza l’aiuto di nessuno: agire da soli, come piace a voi, oltre ad essere gratificante servirà a dare fiducia in voi stessi.

Oroscopo Cancro: la giornata del 24 aprile partirà sicuramente alla grande. Le predizioni giornaliere prevedono, in amore, una piacevole serata da passare in compagnia di chi amate, divertitevi. Approfittate del buon periodo offerto dalle stelle per mettere in sicurezza alcuni problemi riguardanti la coppia. Single, a qualcuno di voi un incontro fortuito potrebbe cambiare drasticamente la vita, rallegrando di nuova luce l’intera giornata: ancora non avete deciso cosa fare di bello per dare enfasi al prossimo martedì? Nel lavoro, intanto, prendete le decisioni giuste se nel caso steste per iniziare una nuova attività in proprio o un lavoro autonomo. I tempi sono maturi per iniziare progetti nuovi, quindi ottimi per decollare.

Oroscopo Leone: giornata d’inizio settimana abbastanza vantaggiosa per voi del Leone. In amore, oggi e domani il vostro cuore sarà pieno d’amore verso la persona che avete accanto, quindi non vedrete altro che lei. Che ne direste di farle una sorpresa? Di certo apprezzerà ricambiando. Single, se oggi avete in testa ancora quel ridondante pensiero di trovare a tutti i costi un’amore, calma, non dovrete far altro che cercarlo: ve lo potete permettere, aggiungiamo, visto che non avete impegni con nessuno. Nel lavoro, le stelle vi regaleranno opportunità di un certo rilievo. Quasi certamente un’investimento di cui già vi stavate occupando: tranquilli, andrà tutto a buon fine.

Oroscopo Vergine: ‘top del giorno’. Martedì si annuncia per voi della Vergine davvero strepitoso e tutto alla grande. L’oroscopo di domani 24 aprile, in amore, prevede una splendida Luna nel segno, pronta a regalare un’ottima capacità di comunicazione con la vostra metà. Tutto andrà esattamente come da voi sperato: trascorrerete questa giornata in armonia e serenità mettendo alle spalle le tensioni e le incomprensioni vissute non molto tempo fa. Single, forse sarà proprio grazie a questo splendido cielo che vi lascerete circuire da una persona: potrebbe essere per voi quella che stavate aspettando da tempo, dunque, fateci un pensierino. Nel lavoro, avrete “a pelle” tutte le migliori sensazioni in grado di assicurare la possibilità di sentirvi soddisfatti e a vostro favore: aspettatevi il raggiungimento di almeno uno dei vostri obbiettivi .

Oroscopo Bilancia: il prossimo martedì sarà impostato quasi tutto sulla ordinaria normalità, senza troppi grattacapi per voi bilancini.In amore, la giornata si colorerà di fiducia e/o di confidenza, permettendovi di far cadere qualunque barriera eventualmente formatasi fra voi e il partner negli ultimi tempi. Single, in ambito sentimentale, non tutto procede nel modo desiderato: avete dato per scontato troppe cose in certe situazioni che vi stavano a cuore, adesso potreste pagare le conseguenze. Le previsioni del giorno, nel lavoro, invitano alla prudenza: evitate le scorciatoie o di accelerare i tempi, perché sia la fretta che una mossa sbagliata potrebbero compromettere ogni cosa. Rinunciate a qualche impegno.

Oroscopo Scorpione: partirà con la misera prospettiva del probabile ko questo vostro martedì, dunque state in campana, ok? In amore, attenti a come vi muoverete nei confronti del partner: potreste lasciarvi andare ad un eccessivo egocentrismo sentimentale e ingaggiare con chi vi sta a fianco un vero e proprio duello a colpi di offese reciproche. Single, se sarete troppo esigenti sul piano affettivo, soprattutto se intenzionati ad essere sempre al centro dell’attenzione, sarà il modo migliore per rovinarvi la giornata: compreso il messaggio? Nel lavoro, contrattempi di vario genere non vi abbandoneranno neppure a fine giornata, rischiando di compromettere anche la serenità in ambito familiare: relax!

Oroscopo Sagittario: in arrivo un martedì 24 aprile poco affidabile in linea generale , valutato con le tre stelle del sottotono.

La giornata, nei confronti del reparto relativo all’amore, presenterà più di qualche problematica con cui dovrete confrontarvi. Un momentaneo smarrimento vi coglierà davanti a una reazione del partner, che non vi aspettavate! Abbiate più fiducia in voi stessi. Single, si consiglia di porre un freno anche alla suscettibilità: se qualche problema vi assilla non dovete far altro che chiedere un buon consiglio (sapete già a chi chiedere). Nel lavoro, volenti o nolenti potreste trovarvi coinvolti in una discussione senza fine tra colleghi: calma, pianificate quello che dovete fare.

Oroscopo Capricorno: giornata ottima per dar un colpo di mano ad eventuali problemi in sospeso a livello interpersonale. Le predizioni di martedì, come da anticipazione iniziale, sono molto positive riguardo all’amore: spettacolare l’intesa affettiva, se vivete un rapporto di coppia sereno e ben collaudato. Non mancheranno neanche interessanti opportunità d’incontro, oppure flirt a go-go per chi è single. Nel lavoro, preparatevi ad una giornata brillante, contrassegnata da una vasta gamma d’opportunità, d’incontri piacevoli e interessanti dal punto di vista lavorativo/professionale.

Oroscopo Acquario: una giornata incanalata quasi tutta nel solito tran-tran quotidiano, senza grosse sorprese sia in positivo che in negativo. In campo sentimentale, specialmente se in coppia, volendo, potrete organizzare qualcosa d’interessante con la persona amata: divertirvi con una cena romantica oppure, semplicemente, passeggiando mano nella mano per le vie della città. Single, le stelle annunciano a tanti di voi una forma fisica straordinaria, in grado di farvi ottenere risultati di prestigio sotto il profilo delle amicizie (a scopo sentimentale). Nel lavoro invece, preparatevi ad una giornata d’alti e bassi, senz’altro stimolati da passaggi astrali piuttosto contraddittori: potreste sentirvi poco amati o insoddisfatti negli affari.

Oroscopo Pesci: questo inizio di giornata, per noi pesciolini non partirà proprio da top, poi però tutto tornerà a girare positivamente restituendo colore e passione al periodo. Secondo l’oroscopo del giorno 24 aprile, riguardo l’amore, il rapporto di coppia crescerà con slancio, evolvendosi in maniera eccellente: sappiate sfruttare al meglio questa buona opportunità. Se single invece, buone le posizioni planetarie di questo momento: impiegando al meglio intuito e fantasia e sfoderando tutta la vostra inventiva riuscirete finalmente a portare a segno una bella conquista. Nel lavoro, la giornata risulterà particolarmente proficua: saprete trovare la grinta giusta per dedicarvi alla vostra professione, centrando agevolmente qualche buon obiettivo.

