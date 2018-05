Oroscopo Ariete – Giovedì giornata a dir poco formidabile, sia nelle cose legate agli affetti che a quelle inerenti le attività lavorative. Secondo le previsioni del 24 maggio, per quanto riguarda l’amore, stuzzicate la fortuna perché durante questo giorno potrebbe guardare con insistenza dalla vostra parte.

Potreste, infatti, metter fine ad una annosa diatriba coniugale oppure realizzare qualche sogno extra, ovviamente sempre in ambito di coppia. Single, nella vita sentimentale l’armonia sarà favorita dalla vostra capacità di scoprire le esigenze della persona che vorreste far vostra: comunicargli le vostre sensazioni, senza paura. Nel lavoro, il momento potrebbe essere così favorevole da spedirvi su un piatto d’argento alcune delle cose che in questo momento desiderate di più, soprattutto se riguardano il settore professionale. Ottimo!

Oroscopo Toro – La giornata del 24 maggio non sarà di sicuro tra le migliori, questo ve lo diciamo subito, anche se non si preannuncia affatto negativa. In amore, se siete innamorati inventate giochi, seguite le suggestioni della fantasia oppure cercate di sorprendere il partner con “effetti speciali”: bene anche una semplice carezza, un bacio o una promessa. Single, prestate solo attenzione ad eventuali esperienze stravaganti: anche se vi sentirete perfettamente in forma, alla fine potreste rimanere con le mosche in mano.

Nel lavoro, visto il periodo poco proficuo, sappiate reagire ad una giornata faticosa e/o poco brillante, concedendovi qualche momento di meritato relax: vedrete, vi ricaricherà le pile.

Oroscopo Gemelli – Si preannuncia un pessimo giovedì, al limite di una crisi nervosa (specialmente per voi “gemelline”). In amore, cielo cupo, nuvoloso con le idee confuse e sentimenti poco stabili: cosa vi succede? Se vi organizzerete, senza farvi prendere da ansie inutili, certamente avrete una giornata non diciamo soddisfacente, almeno passabile. Single, buio anche per tanti di voi: seppur nella maggior parte dei casi si tratterà di contrasti passeggeri, vi mancherà la pazienza per dare ascolto alle richieste di chi vi sta a cuore: calma. Nel lavoro, una massa impressionante di impegni quasi sicuramente vi sta già aspettando: vi costringerà a farvi in quattro letteralmente, per portarli a termine. Ce la farete, ma ne varrà la pena?

Oroscopo Cancro – La giornata del 24 maggio sarà, come per gli amici del Toro, poco propositiva ed abbastanza altalenante ma non del tutto negativa. Le predizioni giornaliere prevedono in amore poca costanza ed impegni difficili da portare a compimento. In coppia, prima di prendere una qualsiasi decisione, fate chiarezza in voi stessi e focalizzate con calma i veri obiettivi. Dal punto di vista sentimentale, una leggera tensione animerà il rapporto ma senza comprometterne l’equilibrio: regolatevi, meglio se a tavola. Single, la vita sentimentale scorrerà tra alti e bassi: un’intesa a tutto raggio con la persona che sapete avrà modo di rafforzarsi solo se saprete coinvolgere interessi e amicizie comuni. Nel lavoro, invece, certe aspettative in questo periodo sono troppo alte rispetto alla realtà dei fatti, per cui dovreste ridimensionarle un attimino.

Oroscopo Leone – Giornata di metà settimana pregna di novità, o almeno molto confortevole in fatto di soddisfazioni. In amore, si prevede un giovedì astrologicamente fortunato, tutto da dedicare ai sentimenti, all’amicizia, alla famiglia, al divertimento e allo svago. Per molti di voi le stelle lasciano prevedere anche sprazzi di fortuna, specialmente tra la fine del pomeriggio e l’inizio della serata. Single, preparatevi a dare il meglio di voi in amore: se sarete affettuosi e disponibili all’ascolto e alle esigenze della persona a cui vorreste legare il cuore, garantito che si innamorerà sempre più di voi. Nel lavoro, periodo ricco: riuscirete ad emanare molto carisma, cosa che potrebbe accrescere il vostro prestigio e la vostra immagine in ambito professionale.

Oroscopo Vergine – Giovedì abbastanza stagnante, non supportato pienamente da astri positivi. La quadratura in atto tra Venere e la Luna avrà lo stesso effetto della benzina sul fuoco o l’acqua sul bagnato: calma, ne verrete fuori alla grande (ascoltando i nostri consigli!). L’oroscopo di domani 24 maggio, per quanto riguarda l’amore, invita alla riflessione. In coppia soprattutto, se in questo periodo avete dato per scontate troppe cose, è giunto il momento di ridefinire certi termini nel rapporto con la persona amata: sappiate che Venere è lì, pronta a ricordarvelo! Single, valutate bene certe situazioni e, assolutamente, non lasciatevi convincere da soluzioni affrettate: la premura e l’approssimazione non sono mai buoni consiglieri. Nel lavoro, potrebbe esservi richiesto un certo impegno in più: potreste trovarvi di fronte a decisioni da prendere all’istante. Ragionate.

Bilancia ‘top del giorno’ – Il prossimo giovedì sarà stupefacente per voi “bilancini”. In amore, la giornata sarà idilliaca e la Luna vi farà sentire raggianti nella vostra relazione. Dimostrerete tanto affetto verso la vostra metà, oggi più di prima sarete romanticissimi. Single, avrete una gran voglia di lasciarvi alle spalle tante piccole noie e delusioni che hanno caratterizzato l’ultimo periodo: finalmente le stelle vi concederanno una folle occasione! Le previsioni del giorno senz’altro vi consigliano di afferrarla al volo. Nel lavoro, si profileranno ottime collaborazioni e/o contatti. In particolare, molti vedranno finalmente riconosciuti tutti i loro meriti: bravi, dopo tanta fatica finalmente è arrivato il momento di riscuotere.

Scorpione – Partirà un po’ al rallentatore questo vostro giovedì di metà settimana, ma si riprenderà poi strada facendo. In amore, in questo giovedì desidererete fare qualcosa di nuovo anche se il tempo a disposizione non sarà moltissimo: mettendoci tutto il vostro impegno, ci riuscirete benissimo e chi vi ama rimarrà positivamente colpito. Single, oggi ma soprattutto domani sarete sotto tiro da un’avvenente anima, che vi ha puntato già da qualche giorno: proverà insistentemente a corteggiarvi, ma voi sarete disposti ad accettare? Decidete ciò che più vi aggrada. Nel lavoro, i vostri successi professionali potranno suscitare l’invidia di qualcuno. Non vi resterà che giocare d’anticipo e cercare di condividere i meriti anche con gli altri. Meglio così che il nulla.

Sagittario – In arrivo un giovedì 24 maggio solare , certamente in grado di rendere la giornata di metà settimana al limite della perfezione. In amore, sarete circondati dall’effetto della vostra metà, che si farà in quattro per aiutarvi e per risolvervi i problemi che vi si presenteranno. Ricambiate, donando tutto il vostro affetto e soprattutto massima collaborazione, se lo merita. Single, oggi le stelle vi hanno programmato incontri eccitanti e tanta allegria. Godetevi questa giornata gioiosa, sarà solo un anticipo di quel che vi attende in futuro. Auguri! Nel lavoro, avrete una vena creativa e riuscirete a cogliere tutte quelle sfumature necessarie per realizzare qualcosa di veramente unico e vincente: mettendoci tutto il vostro impegno arriverete in alto. Complimenti!

Capricorno – Giornata perfetta, valutata nelle predizioni di giovedì come un momento sicuramente da vivere al meglio: magnifico! In amore, le stelle vi aiuteranno a trascorrere una giornata idilliaca con il vostro grande tesoro. Soprattutto in coppia avrete ottime occasioni per rimediare a qualche problemino recente. Intanto godetevi il momento, magari con una cenetta romantica: sarà perfetto. Single, dovrete liberarvi da un impegno preso, ma non saranno certo i vostri amici a consigliarvi la strategia giusta da adottare. Fate come vi dice il cuore e andrà sicuramente più che bene. Nel lavoro, riceverete un complimento da una persona che collabora indirettamente con voi. Ne rimarrete lusingati e ricambierete l’elogio con benevolenza: finalmente si accorgeranno quanto valete. Ottimo così.

Acquario – Una giornata valutata necessariamente “sottotono”. In campo sentimentale, sarà probabile che le emozioni e i sentimenti prendano il sopravvento, ma l’umore lunatico che avete già da oggi, sarà sintomo di una lieve instabilità affettiva: correte ai ripari, ok? Single, dovrete sfoderare la grinta e difendere la solitudine che avete scelto in amore. Tutta quella gente attorno a voi, porterà in dote una virtù che amate poco: l’arroganza. Prendete le distanze, cercate solamente una persona che sprigioni solo tenerezza ma non accontentatevi. Nel lavoro invece, il cielo di oggi non esalterà la comunicativa e la possibilità di essere vincenti nelle trattative di affari e/o nei nuovi contatti. Possibile l’insorgere di improvvise e inattese rotture: rimandate a tempi migliori.

Pesci – Questo metà settimana per noi “pesciolini” prenderà una piega abbastanza positiva. Secondo l’oroscopo del giorno 24 maggio, riguardo l’amore, più di qualcuno di voi avvertirà l’esigenza di prendere un po’ le distanze dalla persona amata. Forse perché lieviterà la voglia di novità, magari a causa di una passione sbocciata all’improvviso. Attenti, soppesate le due cose: rischiereste l’amore per un fuoco di paglia? Se single invece, stasera le stelle consigliano di affidarvi agli amici più fidati. Alcuni di loro potrebbero avere idee originali e simpatiche. Intanto, lasciate a casa la pigrizia e vedrete che vi divertirete molto. Nel lavoro, non fatevi convincere dall’euforia di una nuova proposta: valutate attentamente l’effettivo riscontro che potreste ottenere da questa collaborazione, prendete tutto con calma e riflettete.

