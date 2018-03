Oroscopo 27 marzo: la giornata inizia con il botto per 3 segni. SCOPRI LA CLASSIFICA DELLE STELLE

L’oroscopo della giornata di martedì 27 marzo, secondo il sito oroscopodomani

Ariete

Amore: Oggi un po’ di positività è quel che ci vuole nonostante amore e forma fisica vanno bene e non vi provocano malesseri. Sorridete alla vita e a tutto ciò che avete di buono nel presente! L´amore promette la nascita di nuovi flirt intriganti per i single che vogliono innamorarsi.

Lavoro: Giove arriverà in vostro aiuto con buone notizie in ambito professionale, sarà un martedì piacevole e pieno di sorprese.

Toro

Amore: La Luna affina la vostra percezione delle situazioni e vi permette di fronteggiare brillantemente anche le questioni più spinose. In mattinata non mancheranno controversie con il partner. Belle novità si profilano all´orizzonte per i cuori solitari, aprite il cuore!

Lavoro: Un’entrata extra o una promozione vi porteranno nuovi interessanti guadagni e vi tireranno su il morale!

Gemelli

Amore: Le tensioni prodotte dalla quadratura Luna-Saturno segnalano intoppi nella relazione e malintesi con la persona amata. Per fortuna la serata si concluderà con un dolcissimo tête-à-tête! Notizie positive per i single in campo amoroso, giornata ricca di nuovi incontri.

Lavoro: Giove protegge tutto quello che è nuovo, dunque, anche i nuovi investimenti nasceranno sotto una buona stella.

Cancro

Amore: Oggi avrete energia da vendere e questo vi aiuterà molto a reagire e a ritrovare anche l’entusiasmo per entrare in amore dopo qualche giorno trascorso non proprio al top. I single che vorranno vivere nuove emozioni non avranno che da guardarsi intorno!

Lavoro: Il cielo corre in vostro aiuto: per superare dubbi e problemi, basta allargare gli orizzonti e guardare oltre. Riflettete sui vostri affari.

Leone

Amore: Se siete confusi sul fronte sentimentale, quello passionale va invece a gonfie vele e sarete degli amanti impareggiabili. Eros e passione oggi saranno i vostri assi nella manica, ma non vi daranno la felicità! C´è voglia di cambiamento nei single, datevi da fare, gli astri sono a favore.

Lavoro: Giornata molto soddisfacente dal punto di vista lavorativo, potrete festeggiare un successo professionale.

Vergine

Amore: Giornata di grande serenità per il cuore, i sentimenti forti andranno avanti e crescerà il desiderio di progetti importanti di coppia. Gli astri invitano invece i single a prendere in considerazione anche le esigenze degli altri, oltre alle proprie.

Lavoro: Martedì proficuo per seminare progetti di crescita personale e professionale di cui presto raccoglierete i frutti.

Bilancia

Amore: Siete spinti da un forte desiderio di cambiamento, ma oggi Giove vi consiglia di concentrarvi su quello che già avete. Mettete al primo posto i sentimenti e la serenità di coppia. I cuori solitari dovranno usare prudenza nella scelta di un partner poco affidabile.

Lavoro: Presto potrete misurarvi in nuove sfide professionali e potrete spolverare vecchi sogni da tempo ormai nel cassetto.

Scorpione

Amore: In amore oggi sentirete il bisogno di conferme, di dimostrazioni, di fatti concreti. Per vostra fortuna arriveranno senza forse neanche chiederli! Giornata di grande soddisfazione per i single, con Venere in love tutto appare magico e celestiale!

Lavoro: Gli astri assicurano affari vantaggiosi a chi ha una libera professione, ma anche chi lavora sotto dipendenza trarrà vantaggi.

Sagittario

Amore: Siate prudenti in amore e nelle amicizie, non abbiate fretta di dare fiducia. Cercate un chiarimento da parte del partner se non siete sicuri dei suoi sentimenti. I single dovranno riflettere sulle frequentazioni in corso e valutare se vale la pena proseguire.

Lavoro: Il lavoro procede nella norma, anche se avete voglia di cambiare, ma siete in attesa di nuove occasioni migliori.

Capricorno

Amore: Siete aperti alle nuove conoscenze e molti Capricorno oggi potranno concentrare lo sguardo su altri orizzonti. Quando l’amore finisce…si volta pagina! Incontri singolari per i single, alcuni dei quali potranno essere fatidici e fondamentali per il futuro!

Lavoro: Sarete lucidi e consapevoli delle vostre capacità e oggi qualcosa potrebbe decisamente cambiare la vostra posizione lavorativa.

Acquario

Amore: Giornata rilassante e tranquilla, se siete in coppia godrete di momenti sereni e il tran tran quotidiano non vi dispiacerà affatto. I single dovranno attendere per l’amore, qualcosa si muove ma non si tratta di novità decisive. Abbiate pazienza!

Lavoro: Mercurio in quadratura crea tensioni al lavoro e tra colleghi, cercate di soprassedere per evitare noie.

Pesci

Amore: Lasciate da parte i pettegolezzi su qualcosa che a che fare con la vostra vita sentimentale e pensate piuttosto a proteggere la vostra privacy. Per i single sono in arrivo incontri interessanti dai quali potrebbero nascere nuove intese.

Lavoro: Giornata importante sul fronte lavorativo. Per voi si delinea oggi un importante e definitivo percorso di crescita professionale.