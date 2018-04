29 euro da Stato,Comune dica come spende

GENOVA, 23 APR – Il sindaco del Comune di Neirone, piccolo comune in provincia di Genova, ha ricevuto la lettera del Ministero dell’Istruzione con la quale gli si chiede di giustificare la spesa dei 29 euro ottenuti con il riparto dei fondi per l’edilizia scolastica destinati alla ristrutturazione, messa in sicurezza, riqualificazione delle scuole. Neirone, una manciata di chilometri in salita da Genova, 959 abitanti, una densità pari a 2 abitanti a km quadrato aveva ricevuto 29 euro, frutto della ripartizione dal fondo destinato alle scuole per bambini fino ai 6 anni di età. La Liguria in tutto aveva ottenuto 4 mln 870.526 euro divisi con un algoritmo tra i 129 comuni in base al numero di bambini e agli investimenti fatti negli anni.

