Oroscopo 29 gennaio: lunedì impegnativo per un segno. Si colora d’amore la vita di…SCOPRI LA CLASSIFICA

Ariete

Amore: Sarà un Lunedì impegnativo per il vostro segno, ma la vita amorosa tiene nei rapporti consolidati. Ritagliatevi uno spazio per dedicarvi al partner. Incontri vaghi per i single, poche occasioni per incontrare qualcuno che faccia breccia nel vostro cuore.

Lavoro: La Luna oggi vi metterà in posizione di scontro con gli impegni, ma per fortuna Marte vi regala l’energia che vi serve.

Toro

Amore: Sul fronte sentimentale mostrerete poca voglia di rivitalizzare un rapporto. E’ solo un momento oppure qualcosa si sta rompendo? Cercate di capirlo. Giornata proficua per i single che, se per la vita privata sonnecchiano, in compenso saranno ben decisi sul lavoro.

Lavoro: Oggi non farete niente per nascondere una certa pigrizia, la vostra insofferenza verso l’inizio della nuova settimana professionale è palese!

Gemelli

Amore: Giornata tranquilla dal punto di vista sentimentale, ma qualcuno cercherà di trascinarvi verso qualche pettegolezzo. State attenti alle conseguenze. I cuori solitari potranno fare nuovi progetti per il futuro, qualcosa si muove in amore e ne siete ben felici.

Lavoro: Ottimo giorno per la carriera e gli affari. Giocate bene le vostre carte, potete contare su una grande energia creativa e una tenacia senza pari.

Cancro

Amore: Cielo in miglioramento per molti del segno, oggi recupererete tutto, anche successi in amore. Magari potrete convalidare un’unione, se avete un legame potete pensare di stabilizzarvi. I single dovranno avere fede nel loro intuito, prendete l’iniziativa se lo ritenete opportuno.

Lavoro: Ci sono ottime occasioni da prendere al volo, sfruttate la forza di volontà e la manualità offerte da Marte nel sesto Campo.

Leone

Amore: Cercate di non agire impulsivamente su una questione sentimentale che vi sta a cuore. Eventuali divergenze con il partner vanno subito chiarite. Per i single sarà una giornata ideale per riflettere: le novità in amore non vi lasciano ben sperare, quindi pazienza!

Lavoro: Programmate con cura ogni dettaglio e prima di prendere iniziative importanti e studiate con cura ogni mossa.

Vergine

Amore: Intesa sentimentale protetta dalle stelle per tutta la giornata. La serata delle coppie felici e affiatate sarà animata da tanta allegria e vivacità. I single dovranno fare attenzione perché oggi potrebbero combinare qualche guaio.

Lavoro: Sarete molto stressati, ma avete Saturno favorevole: i risultati non mancheranno e questo vi consolerà.

Bilancia

Amore: Oggi siete contrariati da Venere, Saturno, Urano e dalla Luna in Cancro che mettono a rischio i programmi della giornata o della serata. Neanche l´amore e i piaceri della vita vi riconciliano con voi stessi. Umore altalenante anche per i single, poca voglia di esprimersi.

Lavoro: Giornata combattuta a causa di qualche controversia. Fate del vostro meglio per risolvere la situazione.

Scorpione

Amore: Nuove prospettive si aprono per voi nella sfera privata. La passione si manifesterà anche per uno sguardo, per un´atmosfera suggestiva. Se siete in coppia toccherete il cielo con un dito! Se siete single, guardatevi attorno: qualcuno, da tempo, non vi toglie gli occhi da dosso…

Lavoro: Oggi potreste avere piccoli fastidi al lavoro a causa della vostra distrazione, mettete più impegno e volontà in ciò che fate.

Sagittario

Amore: Dovete aspettare per i progetti importanti, ma non temete, i sentimenti possono recuperare. Se siete certi degli impulsi che manda il vostro cuore allora buttatevi! I single vivranno una giornata particolarmente accelerata e rischieranno di bruciare sentimenti sul nascere.

Lavoro: Cavalcate la cresta dell´onda e vi sentite euforici: se riuscirete a conservare questa carica la giornata di oggi si prevede scoppiettante.

Capricorno

Amore: La giornata comincia con una brutta luna in opposizione, ma non fatevi prendere dall’ansia. Tutti i pianeti sono dalla vostra parte e favoriscono l’intesa in amore. Buone notizie per i single, anche se sarà difficile combattere il cattivo umore. Tiratevi su!

Lavoro: Dovrete essere più che mai meticolosi nel vostro lavoro se non volete scatenare l’ira dei soci. Non sono loro la causa del vostro malumore.

Acquario

Amore: Venere oggi vi garantirà una vita sentimentale al top: non sarà certo l’amore a mancarvi! L’entrata di Mercurio nel segno darà inizio a un periodo pieno di novità e incontri interessanti. Gli amici single avranno un bel daffare a tenere a bada l’eros, gettatevi nella mischia!

Lavoro: Ascoltate il vostro sesto senso, vi sarà di grande aiuto nelle trattative e nelle operazioni finanziarie.

Pesci

Amore: Giorno fantastico, grazie alla tregua tra la Luna e Nettuno. In campo affettivo tutto procede a meraviglia anche se in serata la luna opposta vi renderà un po’ nervosi. I single faranno nuovi incontri che renderanno interessante la giornata.

Lavoro: Lo spirito costruttivo e l´approvazione di persone influenti vi restituiscono fiducia e ottimismo! Verrete assolti da un errore non commesso.

