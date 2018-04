Oroscopo 3 aprile: un segno sarà il re indiscusso in amore. Passione esplode nella vita di…

Ariete

Amore: La giornata si apre sotto buoni auspici, i pianeti dell’amore vogliono lasciare il segno e vi riempiranno di emozioni. Serata magica. Le influenze stellari positive annunciano novità sorprendenti anche per i single, in arrivo nuovi incontri e storie promettenti.

Lavoro: Avete tutte le opportunità per avviare una carriera professionale, ma dovete conquistarvela. Il cielo vi supporta.

Toro

Amore: Le insicurezze nel campo dell’amore spesso sono frutto della vostra fantasia e magari il partner non ha alcuna colpa. Non fatevi cogliere da sbalzi d’umore che non riuscite a giustificare! I single potranno intraprendere una nuova frequentazione con una persona.

Lavoro: Il lavoro vi impegna molto e avrete bisogno di scaricare le tensioni accumulate. Fate una pausa.

Gemelli

Amore: Se siete in coppia e avete una situazione in sospeso dovete fare un passo importante che per insicurezza non riuscite a fare, avrete davanti una giornata favorevole per le pacificazioni. Chi è single non lo sarà ancora per molto, in vista nuovi incontri interessanti e inaspettati.

Lavoro: Situazione lavorativa tranquilla, nessuna novità eclatante ma una routine che non vi dispiace.

Cancro

Amore: Novità nel settore privato, l’amore oggi vi riserva delle belle sorprese e finalmente coronerete un sogno a cui ambivate da tanto. Progetti di matrimonio o di un figlio sono al primo posto! La luna favorisce i single che vogliono accasarsi, non perdete le buone occasioni.

Lavoro: Al lavoro dovrete industriarvi se vorrete raggiungere un buon bilancio provvisorio, molte opportunità vi sfrecceranno davanti.

Leone

Amore: Finalmente un quadro astrale molto favorevole: oggi sarà una giornata speciale, l’intesa con la persona amata sarà al top e voi vi sentirete al settimo cielo! Per i single sono in arrivo tanti incontri interessanti su cui puntare per cambiare il futuro.

Lavoro: Oggi vi sentirete carichi, riprenderete la vostra forza vitale e la grinta e vi rimetterete in discussione.

Vergine

Amore: Da oggi una nuova ondata di passione vi investirà e riuscirete a trascinare con voi anche un partner ancora titubante. Quando volete ci sapete fare davvero! I cuori solitari saranno intenti a catturare l’attenzione di qualcuno che da poco ha suscitato la loro curiosità.

Lavoro: E ‘ancora troppo presto per le decisioni importanti di lavoro, prendetevi il vostro tempo, riflettete prima di decidere.

Bilancia

Amore: L’amore è alle stelle per chi è in coppia. Se invece avete una storia d’amore clandestina fate attenzione agli incontri imbarazzanti. Serata in compagnia. I single saranno attratti da novità e situazioni insolite, favoriti gli incontri con persone nuove.

Lavoro: Siate positivi e affrontate il futuro con serenità. Presto avrete nuovi interessi a cui badare e sarete molto impegnati.

Scorpione

Amore: Guardatevi dall’invidia di alcune persone vicine. Dialogate di più con il partner per ridare linfa alla vostra vita di coppia e riportare l’armonia. I single oggi dovranno stare attenti a non fare passi falsi, potrebbero cadere in situazioni ambigue e poco chiare.

Lavoro: Cercate di avere più senso pratico e non puntate su progetti irrealizzabili. Guardate la realtà.

Sagittario

Amore: L’amore sarà rocambolesco, avventuroso e divertente, non mancheranno distrazioni e svaghi con il partner ma voi sembrate insoddisfatti e avrete di che lamentarvi. I single saranno a caccia di avventure ma dovranno attendere per trovare l’anima gemella.

Lavoro: Oggi avrete mille possibilità per svoltare, per chiedere di più a voi stessi e coltivare idee e progetti innovativi.

Capricorno

Amore: Siete ancora in tempo se vorrete recuperare ciò che vi sta a cuore, potrete progettare strategie migliori per apparire di nuovo intriganti agli occhi della persona amata. I single oggi potranno organizzare un incontro con gli amici per distrarsi.

Lavoro: Avrete molte soddisfazioni e vi preparate ad affrontare una nuova prova. Siete decisi e agirete curando ogni dettaglio.

Acquario

Amore: Oggi sarà una giornata piena di piacevoli sorprese, la relazione prosegue con slanci intensi e vi sentirete per una volta felicemente appagati. Finalmente! I single potranno pensare a cominciare una nuova storia con una persona conosciuta da poco.

Lavoro: Le proposte di lavoro non mancheranno e avrete più di un’opportunità per scegliere. Nuovi traguardi in vista.

Pesci

Amore: Tensioni e malumori potranno caratterizzare la vita di coppia. Siate concilianti se volete salvare il vostro rapporto, a volte un chiarimento improvviso può cambiare tutto. I single oggi saranno terribilmente romantici e riusciranno a vivere esperienze molto intense.

Lavoro: Buone opportunità sul fronte lavorativo, ma siate prudenti nelle decisioni da prendere.