Oroscopo 3 febbraio: un segno avrà fortuna in amore. Sorprese per…SCOPRI LA CLASSIFICA

Vediamo insieme cosa hanno in serbo per noi le stelle in questa giornata di Sabato, 3 febbraio. Le previsioni segno per segno secondo il sito Blastingnews

Oroscopo Ariete: ★★★★★. Sabato non sarà certamente difficile da portare a fine, sicuramente ben disposto a regalare anche qualche splendida soddisfazione. Il piatto forte nel cielo astrale di domani, senza dubbio l’ottimo trigono Luna-Plutone, con la stessa Luna in posizione speculare positiva al segno. Per questo, secondo le previsioni del 3 febbraio, in amore tutto scorrerà liscio e tranquillo, senza intoppi particolari. Insomma, nella sfera sentimentale tutto o quasi potrebbe splendere: momenti di un certo spessore e tanta serenità saranno lì, pronti ad aspettarvi. Nel lavoro, avrete discrete possibilità di iniziare nuove collaborazioni, se in proprio. Ottimo il frangente anche per chi lavora sotto contratto: aspettatevi novità.

Oroscopo Toro: ★★★★. La giornata del 3 febbraio si incamminerà sin dalle prime ore del mattino mestamente sui binari della perfetta normalità. Cosa attendersi, quindi, dal prossimo inizio weekend? Quasi nulla! La specularità di Giove sarà al 80% negativa per via della pesante quadratura in atto con Venere. In amore, qualche parola di troppo potrebbe ‘volare’, mettendo a rischio la serenità della giornata: siate un po’ più comprensivi con il partner o almeno, evitate di ribattere sempre a tono. Nel lavoro, la situazione potrebbe essere migliore rispetto ai sentimenti: non fatevi scrupoli se dovete apportare cambiamenti o modifiche alla vostra attività. Occhio solo a valutare bene eventuali spese.

Oroscopo Gemelli: ★★★. Si preannuncia un sabato mediocre, un vero e proprio ‘schiaffo’ alle vostre aspettative, in questo periodo molto alte.Purtroppo, non fate (o non volete fare) nulla in più del minimo sindacale, e questo irrita non di poco la persona che avete al fianco! Diciamo che ultimamente vi gusta solo oziare. In amore, con un pizzico di fortuna, finalmente potreste riuscire a passare momenti di vera passione con il vostro partner. L’oroscopo di domani 3 febbraio, in merito al lavoro, invita a continuare così: il consiglio è quello di tenerlo ben stretto. Se siete senza impiego, cosa aspettate a trovarne uno? Inutile sperare la Manna dal cielo, datevi da fare: se non voi, chi mai lo farà al vostro posto?

Oroscopo Cancro: ★★★★. La giornata del 3 febbraio sarà per tanti di voi abbastanza buona: attenzione solo a non combinare ‘guai’ in famiglia. Diciamo questo per il solo fatto che avrete Venere e Mercurio speculari, per voi contrastanti: uno positivo, Mercurio e l’altro negativo, Venere. Dunque, le predizioni giornaliere in amore lasciano pochi dubbi: chi non volesse rischiare contrasti o tensioni con ‘l’altra metà del cielo’, farebbe cosa saggia se iniziasse a coccolarla come si deve, con dolcezza e discrezione. Iniziate pure a mettere in pratica piccole dosi d’affetto, vedrete che funziona! Single, guardatevi bene attorno evitando di essere – come al solito – troppo selettivi: con poco impegno potreste riuscire a dare il meglio di voi. Nel lavoro, tutto come al solito: nessuna o poche novità importanti in vista per voi. Aspettate.

Oroscopo Leone: ★★★★★. Giornata classica di fine settimana in cui a dominare sarà la buona sorte, la passione e la piena voglia di vivere. A dare interesse e spessore al periodo, Venere, per voi messa stranamente bene e tutta positiva. Da sfruttare l’ottimo momento in amore, soprattutto se in questo periodo state vivendo una storia importante. Se invece non avete un rapporto serio, o non l’avete affatto, vi sproniamo a darvi da fare: arriveranno nuove persone nella vostra vita, ma saranno flash di passaggio. Dovrete avere fantasia, volontà e stimolo, solo così riuscirete a guadagnare la fiducia e l’attenzione di qualcuno/a davvero speciale. Nel lavoro, non date troppo peso ai risultati, se dovessero non arrivare subito: dice il saggio ‘meglio tardi che mai!’.

Oroscopo Vergine: ★★★★. Sabato poco creativo sul fronte delle novità o riguardo eventuali buone notizie. Comunque, c’è da dire che non avrete troppe dissonanze da cui difendervi, allora cercate di dare il meglio di voi in termini di spontaneità e voglia di fare. L’oroscopo di domani 3 febbraio consiglia in amore di tenere i nervi saldi e la battuta pronta: stemperare un momento di tensione o placare un’improvvisa spigolosità caratteriale, solo con l’ausilio di un disarmante sorriso, potrebbe essere un gioco da ragazzi. In merito al lavoro, il discorso cambia: in questo caso, se avrete a che fare con una giornata impegnativa, state attenti a non combinare qualche stupida ingenuità. Potreste avere di ritorno pesanti conseguenze.

Oroscopo Bilancia: “top del giorno”. Cosa c’è di meglio che iniziare il weekend con una bella Luna nel segno? Di certo, a godere del buon appoggio della ‘musa dei poeti’, soprattutto le questioni legate ai sentimenti e agli affetti in senso lato. In amore, non trascurate chi vi ama: se avete qualcosa da farvi perdonare, questo è esattamente il periodo perfetto per dare una concreta dimostrazione d’affetto alla dolce metà. Le previsioni del giorno, per le cose interessanti il lavoro, vedrà molti di voi rinvigoriti da un forte spirito d’iniziativa: la voglia di emergere sugli altri vi darà la spinta giusta per centrare alcuni obiettivi prefissati.

Oroscopo Scorpione: ★★. Per voi ‘scorpioncini’, questo sabato di fine settimana non si annuncia troppo positivo. Il motivo? Vediamo la vostra carta del cielo: punto critico, Venere in quadratura al vostro Giove! Dunque, non aspettatevi chissà che in amore, ok? Diciamo che, tra tutti, a limitare eventuali danni saranno coloro in coppia stabile e collaudata da più anni. Per gli altri ci sarà da stare fermi, in attesa che la situazione cambi in meglio. Per ciò che concerne il lavoro, il periodo non proprio di parte darà poche o nessuna soddisfazione di cui andar fieri. Prima di prendere iniziative, senza dubbio, meglio fare una valutazione a pro e contro.

Oroscopo Sagittario: ★★★★★. In arrivo un sabato 3 febbraio con il segno positivo [VIDEO] al 100%. La giornata di fine settimana vedrà l’ottima protezione di Marte, nel contempo in splendido sestile al Sole in Acquario. Bene, forse per qualcuno ancora meglio il comparto relativo all’amore, senz’altro visto dall’oroscopo del giorno 3 febbraio con le prestigiose cinque stelle della positività.A dare una bella impronta positiva al rapporto, in primis una rinnovata armonia, poi una crescente passione: si prevede una seratina ‘dolce e caliente’ come il miele! Nel lavoro, avrete a favore buone stelle, sicuramente in grado di aiutarvi nelle scelte che la giornata senz’altro vi metterà di fronte: bravi!

Oroscopo Capricorno: ★★★★. Giornata abbastanza positiva, comunque non esente da intoppi o piccoli disagi in grado di mettere in difficoltà anche la pazienza più collaudata. Le predizioni di sabato, come si evince dalle quattro stelline a corredo, sarà in parte sotto l’ala protettrice della Luna in trigono a Plutone, vostro pianeta di settore. Peccato per quella quadratura in corso tra Venere e Giove, destinata a ridimensionare la situazione. In amore, se non saprete correre ai ripari, una discussione iniziata per caso potrebbe trasformarsi in qualcosa di veramente pesante. Nel lavoro, armatevi di pazienza e fate quello che vi sarà richiesto, anche se potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno.

Oroscopo Acquario: ★★★★★. Una giornata perfetta da vivere in simbiosi con partner e persone care. Ottimo il vostro cielo astrale di sabato: Venere e Mercurio, pianeti di settore, si troveranno rispettivamente in sestile a Urano ed in trigono alla Luna. In campo sentimentale, dunque, non avrete quasi nessuna difficoltà: godetevi il momento, ok? Anche voialtri attualmente in posizione ‘solitaria’, dicasi pure single, in amore avrete massimo aiuto delle stelle: cercate di dare risalto alle nuove amicizie, pur non tralasciando i vecchi legami. Nel lavoro invece, dovrete necessariamente posticipare molte delle cose che vorreste mettere in gioco proprio questo sabato.

Oroscopo Pesci: ★★★. Questo fine settimana inizierà e terminerà con la medesima ‘musica’. Infatti il periodo si annuncia prettamente impegnativo e quasi totalmente indirizzato al ‘sottotono’. Con Nettuno fuori dai giochi astrali non avrete grandi possibilità di successo. Anzi, a dare una certa noia – astrologicamente parlando – sarà proprio la vicina quadratura tra Giove e Venere, decisamente contrastante con le faccende sentimentali o affettive in generale. Cosa aspettarsi in questo inizio weekend, allora? Secondo l’oroscopo del giorno 3 febbraio, in amore sarà il caso di tenere un certo distacco da quelle situazioni che potrebbero favorire incomprensioni o battibecchi con il partner. Nel lavoro, cercate di non mettere in gioco progetti o intenti importanti, rimandando a miglior momento tutto il possibile.

Fonte Blastingnews