4,5mln confiscati ad ‘evasore seriale’

NUORO, 29 MAR – Beni per 4 milioni e 500 mila euro sono stati confiscati a un imprenditore ogliastrino definito un evasore seriale dalla Guardia di Finanza di Arbatax, che su mandato del Tribunale di Lanusei ha portato a termine l’operazione ribattezzata “Affari di famiglia”. All’indagato è stata applicata anche la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Tortolì per la durata di tre anni. L’imprenditore, ritenuto dagli inquirenti una persona “socialmente pericolosa”, figurava come nullatenente ma in realtà aveva a disposizione un patrimonio milionario: gli accertamenti patrimoniali, estesi al nucleo familiare, hanno permesso di accertare un valore sproporzionato tra i redditi dichiarati e gli arricchimenti patrimoniali dell’indagato, attraverso beni immobili e disponibilità finanziarie per complessivi 4 milioni e 500mila euro. Si tratta di nove immobili, una struttura alberghiera, un terreno e 12 autoveicoli, oltre a quote sociali e conti correnti riconducibili all’imprenditore.

2018-03-29_1291621057