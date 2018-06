FIGURACCIA DEI 5 STELLE, HA VINTO LA CASTA. LA REAZIONE È INCREDIBILE!

Ha del clamoroso quello che è successo in un sondaggio del Movimento 5 Stelle dove, i cittadini, hanno votato ‘La Casta’ superando nelle preferenze Fico

LA GAFFE

Inedito infortunio social per il MoVimento 5 Stelle, di solito il partito più scaltro nell’uso di Facebook. Questa mattina la pagina ufficiale M5s ha lanciato un sondaggio dal risultato in apparenza più che scontato: “Noi pensiamo che i vitalizi siano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta impegnando per eliminarli. La casta non è d’accordo e addirittura vorrebbe denunciarlo per questo. VOI DA CHE PARTE STATE?”. E qui arriva la sorpresa: nel momento in cui scriviamo, le 16,30 del 29 giugno, il sondaggio ha raccolto al bellezza di 18.495 con un esito sorprendente: “La Casta” (rappresentata in effige da Fausto Bertinotti, Massimo D’Alema, Paolo Cirino Pomicino e Ciriaco De Mita) batte Fico 55% a 45%.

Fonte: Repubblica