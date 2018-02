Quasi 200 persone, tra cui 57 bambini e adolescenti, sono state uccise nei bombardamenti governativi in corso da domenica sulla Goutha orientale, alle porte di Damasco.

Tra le vittime 57 bambini

Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). Solo lunedì le vittime sarebbero state 127. Secondo Save The Children, nella zona sono “intrappolati 350mila civili”.

Fonte Tgcom24