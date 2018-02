Oroscopo 6 febbraio: un segno farà una vincita. L’amore scoppia nella vita di ….SCOPRI LA CLASSIFICA

Scopriamo insieme la classifica delle stelle, così come riportata dal sito Blastingnews, per la prima settimana di febbraio. Le predizioni dell’oroscopo del febbraio 6 2018 raccontano di importanti novità per 2 segni in particolare. Non vi resta che leggere e segnare!

Oroscopo 6 febbraio: le novità

Ariete: ★★★. Martedì si annuncia certamente poco prestante in campo sentimentale, con qualche difficoltà anche nel comparto lavorativo. La colpa del periodo ‘sottotono’ a chi addossarla? Ancora una volta sarà la specularità parzialmente negativa della Luna in Scorpione a scombussolare il periodo, con l’aggiunta di un Giove in quadratura a Venere, pronto a rincarare la dose. Secondo le previsioni del 6 febbraio, per quanto riguarda l’amore, dovrete essere pronti a reggere ad eventuali ‘sfuriate’ dettate dal nervosismo da parte del partner.Nel lavoro, se voleste incrementare le entrate economiche, evitate di apportare cambiamenti alla vostra attività: non è il momento.

Toro: ★★★★★. La giornata del 6 febbraio non prevede intoppi o fermate non volute: tutto (o quasi) scorrerà in tranquillità e scioltezza. L’ottima posizione della Luna, in questo caso ancora speculare positiva per oltre l’80%, darà efficace sostegno in campo sentimentale. In amore, dunque, potrebbe saltare in testa l’idea di fare qualcosa di importante insieme al partner: fatelo! Le stelle saranno pienamente al vostro fianco. Nel lavoro, sappiate che, quasi sicuramente vi verrà imposto da chi sta sopra di voi di superare una piccola prova: non demoralizzatevi, saprete al momento come fare per riuscire vincenti.

Gemelli: ★★★★. Si preannuncia un martedì discreto, scorrevole a tratti e in altri casi (pochi) vi potrebbe essere richiesta una migliore gestione nelle situazioni più importanti. Plutone vi sarà amico, essendo speculare positivo al 75%, al contrario di Mercurio, negativo per via della quadratura lunare.In amore, l’oroscopo di 6 febbraio esorta a non esporvi, se non strettamente necessario. Stando un pochino attenti e preparati, senz’altro avrete di che essere soddisfatti: ogni tanto date una piccola soddisfazione al partner, ok? Nel lavoro, se doveste trovarvi in difficoltà, di certo troverete persone pronte a darvi buoni consigli e sostegno necessari: sappiate ricambiare a tempo debito, mi raccomando!

Le predizioni delle stelle

Cancro: ★★★★★. La giornata del 6 febbraio sarà sicuramente una tra le migliori di queste settimana. il vostro cielo astrale, sia di oggi che di domani, vede la splendida posizione di Venere e Mercurio, al momento entrambi speculari positivi al 70%. Le predizioni giornaliere prevedono tanta fortuna in amore: se avete commesso qualche ‘svarione’ in passato, martedì avrete su un piatto d’argento la possibilità di rimediare. Provare non vi costerà nulla. Nel lavoro, visto il buon momento in fatto di effemeridi, si presume possa essere un periodo perfetto: attenti solo a chi vorrebbe farvi assumere ulteriori responsabilità, certamente con l’intenzione di rendervi la vita dura. Occhi aperti!

Leone: ★★★. Giornata valutata con la stressante sigla del ‘sottotono’: curiosi di sapere il perché, vero? Il motivo principale sarà da ricercare nell’infelice posizione di Venere, Sole e Mercurio, terzetto mediamente speculare negativo al 65%, seppur con sfumature positive poco rilevanti. In amore, dovrete usare tutta la vostra laboriosità caratteriale per mettere in tranquillità l’atteggiamento (forse un po’ troppo impulsivo) della persona amata. Nel lavoro, qualcuno potrebbe rimanere un po’ deluso dall’operato di un collega, sul quale aveva riposto una certa fiducia. Calma, a tempo debito vi toglierete anche quest’altro sassolino dalla scarpa!.

Vergine: ★★★★★. Martedì potrete fare e disfare, visto l’ottimo cielo astrale a disposizione, comunque, sempre stando accorti a non esagerare. Uno splendido Nettuno in trigono alla Luna, per voi speculare positivo al 90%, vi darà forza e coraggio necessari per affrontare in serenità la giornata. L’oroscopo di domani 6 febbraio consiglia, specialmente in amore, di mettere in chiaro con la dolce metà tutto ciò che fin’ora vi siete tenuti dentro. Affrontate i problemi di petto, di sicuro le stelle aiuteranno a trovare una giusta soluzione. In merito al lavoro, potreste avere una certa mole di attività da sbrigare, forse accumulata nei giorni scorsi: dai, non sarà proprio il caso di andare in trance. Fatevi aiutare, chiedete consiglio oppure organizzatevi al meglio.

Bilancia: ★★★★. Dite la verità, fremete nell’attesa di sapere cosa riserverà di interessante questo martedì? In amore, calma piatta e poco o nulla da segnalare a voi della Bilancia. Il cielo astrale sarà pulito, senza troppi ‘catenacci’ astrali a cui sottostare.In amore, Venere speculare positiva al 50% non darà sostegno adeguato, limitandosi a tenere sulla sufficienza i rapporti sia in coppia che nei single. Le previsioni del giorno riguardo la sezione lavoro, senza dubbio indicano piccole novità in arrivo: tenetevi pronti a dare il giusto valore ad alcune novità.

Scorpione: ‘top del giorno’. Partirà all’insegna di una meravigliosa Luna in Scorpione questo vostro martedì. Ad avere il massimo della positività, come facile intuire, sarà il comparto relativo all’amore, come anche agli affetti in generale. In coppia sarete fortunati in qualsiasi situazione: in preventivo, una gioia davvero grande! Periodo di luce ed opportunità anche per i cuori solitari (ancora per poco si spera!). Nel lavoro, il periodo potrebbe riservare discrete opportunità, a patto di saperle capire e poi, in seguito, prontamente cogliere.

Sagittario: ★★★★. In arrivo un martedì molto buono su certi aspetti, invece su altri avrete da mettere in campo una certa dose di attenzione.L’oroscopo del giorno 6 febbraio, in amore vede un discreto andamento, merito anche di un buon Mercurio in trigono a Marte, con Venere abbastanza positiva. Non date spago alla voglia di trapassare i confini del rapporto di coppia: si sa, l’erba del vicino è sempre più verde, comunque occhio al rischio! Nel lavoro, arriveranno risultati soddisfacenti: appoggiatevi su un collega fidato per qualcosa di nuovo da fare.

Capricorno ok il 6 febbraio, Pesci ‘ko’

Capricorno: ★★★★★. Giornata mediamente classificata oltre le migliori aspettative . Valutata nelle previsioni di martedì con le favolose cinque stelle della fortuna, a portare uno stimolo di novità sarà, ancora una volta, Saturno in sestile alla Luna. In amore, cercate di fare il possibile per alimentare l’intesa e, nel contempo, aumentare la profondità del legame tra voi ed il partner. Nel lavoro, sarete stimolati certamente alla messa in campo di qualcosa di nuovo, interessante o quantomeno innovativo: qualcuno sopra di voi si prenderà cura del vostro buon talento.

Acquario: ★★★★. Una giornata tranquilla in molti settori, con non qualche attimo di smarrimento facilmente recuperabile. Il cielo astrale di martedì è molto vago, diciamo pure un po’ spento: all’orizzonte, speculari a metà tra positività e negatività Plutone, Saturno e Mercurio. In amore cercate di metterci un certo impegno: anche se la vostra situazione sentimentale dovesse essere delicata, non abbattetevi, cercate di reggere il momento ‘no’ e aspettate che tutto torni a girare per il verso giusto. Nel lavoro invece, attenti a non farvi fregare dalle solite problematiche generate da polemiche inutili con i colleghi: siate più decisi.

Pesci: ★★. Questo inizio settimana per noi “pesciolini” non porterà quanto da noi sperato. Infatti il momento sarà abbastanza delicato, giustificato dal secco ‘ko’ rilasciato dalle stelle: Nettuno, malgrado risulti in trigono alla Luna, non riceverà gli attesi benefici in quanto la stessa Luna sarà in quadratura con Saturno. Secondo l’oroscopo del giorno 6 febbraio, riguardo l’amore, a mancare specialmente in coppia potrebbe essere quel filo di comprensione capace di tenere calmi gli animi. Evitate di essere troppo permalosi, ok? Nel lavoro, con una giusta dose di caparbietà ed un pizzico di intraprendenza, forse, potrete stimolare la buona riuscita di quel progetto a cui tenete tanto.

Fonte Blastingnews