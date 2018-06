++Tragedia in Turchia: 9 morti, tra cui 6 bimbi++

E’ affondato al largo delle coste turche il motoscafo su quale viaggiavano alcuni migranti nel golfo di Antalya, l’imbarcazione inabissata ha causato la morte di nove persone, tra cui 6 bimbi , come ha registrato l’agenzia di Stato Anadolu. Da quanto si apprende dalle prime informazioni, il motoscafo ha accusato un’avaria nel distretto di Demre, luogo frequentato dai turisti internazionali. La meta del motoscafo sembra dovesse essere L’Europa, anche se la destinazione precisa non è stata identificata come ufficializzato dall’agenzia Dogan. Ancora non è stata resa nota la nazionalità delle povere vittime, si sa che cinque persone sono state tratte in salvo, ma una è tuttora dispersa. Le vittime sono due uomini, una donna e sei bambini.

Fonte: TgCom24