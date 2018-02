Oroscopo 7 febbraio: grandi novità per due segni. Amore e fortuna per…

Vediamo insieme le predizioni delle stelle segno per segno così come riporta il sito blastingnews

Oroscopo Ariete: ★★★★★. Mercoledì vincente per la maggior parte di voi Ariete. Questo ovviamente non siamo noi a dirlo, bensì il vostro grande cielo astrale di domani. Curiosi di sapere come sono le previsioni del 7 febbraio per il vostro segno di nascita? Diciamo che, per ciò che riguarda l’amore, grazie ad una meravigliosa Luna in Scorpione positiva al 90%, non dovreste avere alcun tipo di intoppo.La sfera sentimentale sarà alla vostra portata, date sfogo ai desideri più intimi, logicamente rispettando soprattutto quelli della persona amata. Nel lavoro, per ottenere i risultati attesi basterà sfoderare un po’ più grinta del solito: con la giusta dose di determinazione potrete togliervi di torno tante seccature.

Oroscopo Toro: ★★★★. La giornata del 7 febbraio inizierà abbastanza discretamente, evolvendo poi in direzione di una più consona (visto il cielo astrale) normalità generale. Il campo astrologico di voi Toro si presenterà privo di collegamenti planetari diretti; unico aggancio sarà dato dal tandem Luna-Giove, nel frangente speculari positivi al 75%, ma al contempo negativi al 30%. Tale situazione, anche se tenderà a rallentare i rapporti d’amore, di amicizia o in ambito familiare, non sarà di certo da buttare. Basterà non farsi condizionare da ‘certi atteggiamenti’ da parte del partner o delle persone interessate, per voi sicuramente ‘poco digeribili’. Nel lavoro, girate al largo almeno per oggi, domani e dopodomani, da un collega alquanto geloso della vostra buona capacità ‘di fare’ e ‘saper mettere in pratica’.

Oroscopo Gemelli: ★★★. Se speravate in un mercoledì vincente, lasciate perdere: il programma messo in atto dalle stelle sarà molto diverso e non di certo positivo. Tagliamo subito la cosiddetta ‘testa al toro’: a far si che la giornata porti i colori del ‘sottotono’ saranno in prospettiva Luna e Giove, direttamente in quadratura con Venere e Sole. L’oroscopo di domani 7 febbraio, dunque, non lascia troppe illusioni su come andrà la giornata. In amore, andrete incontro a momenti stizzosi e poco comunicativi con partner o persone amate: il consiglio è quello di lasciar correre, soprassedendo ad eventuali ripicche o voglia di reagire. Nel lavoro, qualche piccola soddisfazione potrebbe arrivare da chi meno ve lo sareste mai aspettato.

Mercoledì, Cancro in giornata ‘top’

Oroscopo Cancro: ‘top del giorno’. La giornata del 7 febbraio sarà splendida in ogni occasione e sotto diverse situazioni, anche le più complicate. Due promettenti pianeti del calibro di Mercurio e Plutone, votati alla protezione del comparto lavorativo, saranno affiancati da due assi nella manica in campo sentimentale: Luna e Venere. Le predizioni giornaliere esortano già da subito a ‘gongolare’ in amore: sarete dinamici, energici e curiosi riuscendo a trasmettere a partner e persone amiche tutta la vostra buona voglia di vivere la vita. Nel lavoro, altresì, non mancheranno occasioni per mettervi in luce: datevi da fare, con ragionevole attenzione.

Oroscopo Leone: ★★★★★. Giornata ottima, per non dire meravigliosa, anche per voi del Leone. A dare lo sprint giusto per affrontare i problemi quotidiani ci penseranno Venere e Mercurio, entrambi speculari positivi al 85% di cui, il primo pronto a favorire affettività e affini, il secondo a dare supporto nelle attività lavorative. Cosa volere di più dalla vita? In amore, chi aveva avuto in passato dubbi o perplessità riguardanti il partner (valido anche per amici fidati o familiari stretti), dovrà ricredersi: arriveranno prove o smentite su un piatto d’oro! Nel lavoro, regolatevi secondo coscienza, se avete in programma la messa in gioco di un qualcosa di consistente. Questo mercoledì i vostri piani andranno in porto, parola di Roby!

Oroscopo Vergine: ★★★★. Mercoledì discreto, buono da vivere se saprete sfruttare bene la testa (ovviamente la vostra!). I vostri punti di forza, Venere e Nettuno; invece il vostro punto debole sarà il Sole. L’oroscopo di domani 7 febbraio consiglia in amore di mettere da parte la vostra innata testardaggine: essere troppo ostinati alla fine paga poco o affatto, sappiatelo! Bene la parte finale della giornata. Nel lavoro, non illudetevi se qualcuno vi ha fatto o farà qualche promessa, alla fine a rimetterci ‘penne e faccia’ potreste essere solo e solamente voi. Pensateci, ok?

Oroscopo Bilancia: ★★★. Il prossimo mercoledì per voi ‘bilancini’ sarà da tenere un po’ sotto osservazione. La situazione generale, soprattutto in campo affettivo, sarà sotto i flussi poco amichevoli di Venere, nel periodo speculare negativo al 65%. Come comportarsi in amore? Le #previsioni zodiacali del 7 febbraio, visto il momento poco affidabile, consigliano di non sbilanciarsi troppo sia nel rapporto con il partner che nelle situazioni più complicate, se single. Nel lavoro, per il momento continuate a fare normalmente le vostre cose, non sarà proprio il caso di fare altro.

Oroscopo Scorpione: ★★★★★. Non c’è nulla di più stimolante di un giorno classificato a cinque stelle! Per l’appunto, questo mercoledì di metà settimana potrà essere vissuto alla grande grazie all’ottima prestanza di Luna e Giove, attualmente presenti nel vostro settore.In amore, momenti di grande sintonia con il partner, mentre per chi dovesse avere una situazione traballante, buone probabilità di chiuderla in positivo. Nel lavoro, l’insoddisfazione dei giorni passati potrebbe essere solo un ricordo: nell’aria qualcosa già c’è, ve ne siete accorti?

Oroscopo Sagittario: ★★★★★. In arrivo un mercoledì ricco di opportunità da spendere soprattutto in campo interpersonale e nelle amicizie. Il cielo astrale, nel periodo a metà di questa settimana, vedrà ancora Marte in sestile a Mercurio; buon sostegno anche dal Sole, nel frangente speculare positivo al 55%. Secondo le ultime predizioni zodiacali, ben sottolineate nell’oroscopo del giorno 7 febbraio, non troverete troppe difficoltà nel centrare gli obbiettivi messi in preventivo in amore: passione ed eros richiederanno maggior fantasia! Nel lavoro, lasciatevi trasportare dalla corrente, anche così troverete piccole ma gradevoli soddisfazioni.

Il 7 febbraio giornata ‘nera’ per l’Acquario

Oroscopo Capricorno: ★★★★.

Giornata decisamente in riga con la routine più normale. Il periodo sotto le analisi di oggi annunciano la Luna in trigono a Plutone: cosa riserveranno di positivo le predizioni di mercoledì? Intanto, in amore state tranquilli: cercate di chiudere, se possibile, una questione sentimentale aperta con il partner. Nel lavoro, potrebbero nascere dal nulla buone idee o brillanti intuizioni, solo che non sarà affatto facile metterle in pratica. Parlatene con chi sapete, troverete senz’altro una scappatoia.

Oroscopo Acquario: ★★. Una giornata da mettere nel ‘baule’ delle cose da dimenticare. Sole e Venere saranno in quadratura con Luna e Giove! Ecco, potreste essere sotto l’effetto ‘Cimabue’ che, lo sappiamo, ‘fa una cosa e ne sbaglia due!’. In campo sentimentale, la sintonia di coppia non sarà tra le migliori: cercate di organizzarvi al meglio mettendo in luce la parte migliore del vostro carattere. Nel lavoro invece, il vostro intuito non tradisce: problemi che pensavate fossero ‘morti e sepolti’ torneranno a rendervi la vita abbastanza stressante. Tenete duro!

Oroscopo Pesci: ★★★★. Questo metà settimana per noi “pesciolini” partirà modestamente, senza sprint né particolari scatti positivi. Nettuno, in trigono alla Luna, non potrà contare su effetti pieni rilasciati dalla stessa, purtroppo ancora in quadratura con Venere e Sole. Dice il saggio: ‘chi si accontenta, gode!’. Secondo l’oroscopo del giorno 7 febbraio, la parte della vita interessante l’amore, l’eros e la passione in generale saranno un po’ ridimensionate. Fate affidamento sul vostro buon senso, evitando in tutti i modi di calpestare ‘i piedini’ al partner. Nel lavoro, molto meglio: i rapporti con colleghi e personale superiore saranno buoni: non dimenticate di fare ‘quella cosa’ che vi eravate riproposti

