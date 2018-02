Oroscopo 9 febbraio: la giornata inizia con una sorpresa per 1 segno. L’amore scoppia nella vita di..

La settimana volge a termine e le stelle, secondo il sito blastingnews, non hanno dubbi su chi sarà il segno super fortunato di questa giornata. Scopriamo i dettagli

L’oroscopo

Ariete: ★★★★★. Venerdì superiore a quello appena trascorso, molto promettente riguardo i diversi campi previsti dagli impegni quotidiani. Urano e Luna si presenteranno con le carte in regola per aiutarvi, pronti ad approfittare? In merito a quanto specificato nelle previsioni del 9 febbraio, per quanto concerne affetti e amore, esorta a vivere il momento in piena serenità e senza pregiudizi. In coppia, date spago al feeling: se siete stanchi o sotto tensione per ‘x’ motivi, coccolate e fatevi ricambiare dalla persona amata, vero toccasana per l’umore.Nel lavoro, diversi ‘sogni nel cassetto’, parlando di progetti oppure di opportunità da mettere in gioco, potrebbero trovare vita facile nell’operato di una persona: a voi capire chi potrebbe essere.

Toro: ★★. La giornata del 9 febbraio annuncia l’arrivo di un probabile, quanto poco gradito, ‘venerdì nero’. La colpa? Al 90% sarà da attribuire alla cattiva posizione in cui versano Luna e Giove, astri speculari negativi nei riguardi del vostro settore. In amore, poche le chance di successo: sia in coppia, come anche per coloro ‘solitari’, vietato lasciarsi sfuggire confidenze che potrebbero compromettere la qualità del rapporto. Pensate prima di parlare, ok? Nel lavoro, chi attualmente si ritrova con un’attività in proprio, potrebbe fare la differenza mettendo in gioco qualche bella innovazionei questo allo scopo di coinvolgere al massimo la curiosità del cliente. Se state sotto contratto, poche le occasioni da sfruttare: tranquilli, vi rifarete, ok?

Gemelli: ★★★★★. Si preannuncia un venerdì splendido sotto svariati punti di vista.A dare maggior sprint ai rapporti sentimentali, in primis il buon trigono in corso tra Luna e Nettuno, capace di ribaltare perfino le situazioni più complicate. Evitate, per quanto possibile, di perdervi in inutili chiacchiere: con la persona amata siate diretti e coerenti, andate ‘al dunque’, ok? L’oroscopo del 9 febbraio, senz’altro invita ad una maggior parsimonia nello spendere: i desideri più invitanti alla fin fine costano! Nel lavoro, non potete continuare a gestire le varie situazioni solo e sempre ‘in attacco’, a volte paga molto di più stare ‘in difesa’, sappiatelo.

Cancro: ★★★. La giornata del 9 febbraio porterà al seguito i colori grigiastri del periodo ‘sottotono’. Sole e Venere, speculari negativi al 75%, certamente si faranno ancora sentire, risultando abbastanza opprimenti ed in grado di generare confusione. Le predizioni giornaliere prevedono in amore un periodo probabilmente difficile da vivere. Buona questa opportunità per concentrare l’attenzione sui desideri nascosti della persona amata: cercate di fare del vostro meglio per esaudirli. Nel lavoro, momento non troppo positivo per chi ha già in corso richieste oppure, avesse intenzione di mettere in gioco progetti o nuovi intenti: aspettate ancora un po’, ok?

Leone ‘top del giorno’. Giornata di fine settimana semplicemente ‘sensazionale’, sottoposta alla positiva protezione di astri vincenti al 100%. A portare fortuna in amore e in parte anche sul lavoro, Venere e Sole entrambi splendidamente posizionati rispetto al segno. In amore fantastiche opportunità: realizzare desideri o propositi non sarà troppo difficile, basterà essere convinti delle proprie possibilità e dare fiducia alla persona presente al vostro fianco. Nel lavoro, grazie al vostro provvidenziale intervento, riuscirete a rimettere in sesto una situazione non troppo brillante riguardante un collega o qualcuno legato alla vostra attività.

Vergine: ★★★★. Venerdì stabile, in linea quasi con quanto da voi sperato il giorno precedente. Nettuno risulterà ancora speculare positivo, al contrario di Venere, previsto in negativo a causa della quadratura lunare. L’oroscopo di domani 9 febbraio consiglia in amore di concentrarsi maggiormente sulle cose importanti, specialmente su quelle soggette a scadenza temporale. Single, datevi un target da centrare, armatevi di santa pazienza e dateci dentro: comunque provateci, anche se le stelle saranno parzialmente al vostro fianco. Nel lavoro, non avrete opportunità da sfruttare: adeguatevi alle prospettive in corso cercando di mitigare al massimo eventuali negatività.

Bilancia: ★★★★★. Il periodo coincidente con la parte finale della settimana lavorativa, per molti di voi Bilancia, si prospetta molto interessante e positivo. L’asse rappresentato dal sestile Urano-Venere, speculare positivo al 80% verso il segno, fornirà energie e positività q.b. da poter sfruttare durante il corso della giornata. In amore, grazie al prodigioso cielo astrale altamente favorevole, le faccende inerenti il rapporto di coppia come anche eventuali iniziative messe in campo da qualche single, avranno un piacevole riscontro.Le previsioni del giorno guardano con fiducia questo venerdì: iniziative, progetti o nuove attività messe in campo sul lavoro, saranno ben viste e accettate da tutti.

Scorpione: ★★★★. Nella norma e senza troppe pretese si avvierà e finirà questo venerdì di fine settimana per voi Scorpione. Luna e Giove non saranno in grado di scatenare pienamente tutta la loro buona energia positiva, derivante dal trigono con Nettuno e dal sestile con Plutone, in quanto entrambi in quadratura con Venere. In amore, dunque, accertatevi di essere in grado di agire al meglio nel rapporto, altrimenti evitate se possibile. Cercate di guardare con meno criticità alcune situazioni non proprio di vostro gradimento capitate giorni fa. Nel lavoro, fate attenzione a non riversare malumori o tensioni personali su chi opera a contatto con voi.

Sagittario: ★★★★★. In arrivo un venerdì davvero ‘super’ , avallato in modo molto convinto dall’oroscopo del giorno 9 febbraio. Per quanto concerne l’aspetto astrologico, la giornata di fine settimana vedrà in ottimo aspetto ancora una volta il vostro Marte in sestile a Mercurio, appoggiato alla grande da un efficace Nettuno speculare positivo al 70%.In amore, pertanto, progressi e speranze eventuali potrebbero arrivare da metà pomeriggio e tarda sera: attenti solo a non mostrare il vostro ‘punto debole’ al partner, ne potrebbe approfittare! Single, giocatevi pure qualche buona carta o un eventuale ‘asso’: il tempo promette e sarebbe un peccato non approfittare. Nel lavoro, tutto come al solito.

Capricorno: ★★★. Giornata messa in preventivo con il classico e certamente poco piacevole ‘sottotono’. Le predizioni di venerdì annunciano la presenza di Plutone in sestile a Luna e Giove; di contro, a rompere ‘le uova nel paniere’, la specularità negativa in arrivo dalla quadratura Luna-Venere. In amore, ve lo diciamo con un proverbio abbastanza eloquente: ‘fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!’. Nel senso di puntare soprattutto sulle vostre capacità/possibilità, anziché su quelle della dolce metà. Nel lavoro, invece, non male il periodo, anche se avrete una certa mole di incombenze da soddisfare, di cui molte trascinate dietro dai giorni scorsi. Appoggiatevi pure su un collega dalle indubbie qualità, ovviamente in ottimo rapporto.

Acquario: ★★★★★. Una giornata bella e molto convincente, specialmente in campo sentimentale. Punto determinante, Venere in sestile ad Urano e Mercurio in sestile a Marte: come dire, amore e lavoro vincenti e prontamente serviti su un bel vassoio d’argento. In coppia, sarete invogliati a portare avanti iniziative già in corso oppure a metterne in ballo di nuove: impegnatevi come sempre a fondo, le soddisfazioni non mancheranno. Nel lavoroinvece, poche novità e assenza di belle notizie, tuttavia arriverete a fine giornata con un ottimo umore, felici di come certamente si concluderà questa settimana lavorativa. Una volta liberi da vincoli lavorativi concentratevi sulla cosa più importante: famiglia e affetti.

Pesci: ★★★★. Questo venerdì per noi dei Pesci si preannuncia non troppo difficile da ‘sbarcare’. Il trigono spettacolare tra Luna e Nettuno potrebbe risultare monco per via della quadratura posta in essere tra la stessa Luna e Venere. Pertanto, l’oroscopo del giorno 9 febbraio vede proprio nell’amore il ‘tallone d’Achille’ di noialtri ‘pesciolini’. Semaforo rosso anche nelle relazioni amorose collaudate? Quasi certo che si, anzi, molto probabile: per quanto riguarda alcune situazioni un po’ traballanti con partner o persona amata, cercate di non esagerare, ok? Nel lavoro, qualche cambiamento o spostamento potrebbe mettervi un po’ in difficoltà: calma, non tutti i mali vengono per nuocere!

