A 13 ANNI IN GITA SCOLASTICA, IN SETTE TORNANO A CASA INCINTE

Partono in ventotto per la gita scolastica e tornano in trentacinque. In Bosnia, sette ragazzine tra i 13 e i 15 anni in gita con la scuola a Sarajevo sono rimaste incinte durante il viaggio d’istruzione con la capitale. Naturalmente la scuola è finita nella bufera per il mancato controllo sugli studenti, ma l’episodio, stando a quanto riportano i media serbi, sarebbe indicativo di un problema rilevante: quello della carente educazione sessuale degli adolescenti e dei preadolescenti.

