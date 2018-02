A Bologna prevista neve ‘limitare auto’

BOLOGNA, 21 FEB – Scatta il piano neve del Comune di Bologna, dopo l’allerta meteo per le prossime ore e la giornata di domani. Sono pronti a partire 37 mezzi spargisale e 196 spazzaneve, oltre alle 39 squadre dedicate alle attività manuali. L’amministrazione invita a limitare l’uso dell’auto. Intanto in Appennino il Comune di Monghidoro, colpito dai disagi delle ultime nevicate annuncia che le scuole domani saranno chiuse. I città saranno attivati gli spargisale in collina per la salatura preventiva delle strade. Poi toccherà a quelle di pianura, se verranno confermati i fenomeni nevosi a bassa quota. Gli spazzaneve accenderanno il motore non appena i depositi di neve diventeranno significativi, anche per evitare che le lame dei mezzi danneggino l’asfalto. In caso di neve è vietata la circolazione a ciclomotori, motocicli e quadricicli ed è sconsigliato l’uso della bicicletta.

