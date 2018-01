A Cavriago si commemora Lenin

CAVRIAGO (REGGIO EMILIA), 21 GEN – Il Partito marxista leninista dell’Emilia-Romagna (Pmli) ha commemorato il 94/o anniversario della morte di Lenin con una manifestazione davanti al busto collocato nell’omonima piazza di Cavriago, nel Reggiano. All’iniziativa è giunto un saluto del segretario nazionale del Pmli, Giovanni Scuderi. E hanno partecipato sostenitori di Lenin giunti anche da Lombardia, Piemonte e Toscana, accanto a due grandi manifesti: un ritratto di Lenin e l’altro per il Centenario della Rivoluzione russa d’Ottobre. Il discorso commemorativo, affidato al responsabile regionale Denis Branzanti, ha affrontato questo tema: “Cosa ci ha insegnato Lenin per combattere il capitalismo, fare la rivoluzione socialista e conquistare il socialismo e il potere politico”. In conclusione, tutti si sono stretti al busto di Lenin intonando ‘L’Internazionale’, ‘Bandiera Rossa’ e ‘Bella Ciao’.

2018-01-21_1211718824