A Fidenza polvere bianca e loghi Parma

PARMA, 29 DIC – Una busta indirizzata al sindaco di Fidenza (Parma), Andrea Massari, che conteneva un foglio con la scritta “antrace”, una polvere bianca e, sulla busta, i loghi del Comune di Parma: è stata aperta da alcuni dipendenti del Comune di Fidenza, che ha diffuso una nota e ha sporto denuncia ai Carabinieri. “Non è la prima minaccia – commenta il sindaco – ma stavolta il vigliacco di turno ha passato il segno. Per il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, l’episodio è “un atto sconsiderato e grave”, anche se fosse solo “uno stupido scherzo di qualcuno che gioca a utilizzare i nostri simboli. Episodi simili sono inaccettabili. Mi auguro che sia soltanto una stupida bravata”, ha concluso, auspicando che la vicenda si chiarisca ed esprimendo solidarietà al sindaco Massari. A Fidenza sono scattate le precauzioni per i tre dipendenti dell’ufficio protocollo, che hanno aperto la busta senza alcun cittadino presente: sono in isolamento all’Ospedale di Vaio, fino all’esito delle analisi. L’ufficio è stato chiuso.

2017-12-29_1291594700