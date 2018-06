A GIURIA DI #EMOZIONART2018: I NOMI DEI GIURATI CHE VALUTERANNO LE PERFORMANCES DI GIOVANI CANTANTI

Ufficializzati i componenti della giuria nominata per la VIII edizione di Emozionart, il progetto di formazione artistica ideato dal cantautore e musicista Nevada e direttore artistico della serata finale, in programma Sabato 9 giugno 2018 alle ore 20,30 al Teatro Auditorium dei Salesiani “Salvo D’Acquisto” a Napoli. La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Napoli, sarà condotta dai giornalisti Lello La Pietra e Francesca Puzone.

La giuria è presieduta da Paolo Papa, responsabile Relazioni Esterne del progetto Emozionart e componente dell’Associazione Ram con delega al Vomero. Medico chirurgo in odontoiatria, ma da sempre impegnato nel sociale, nella politica e nella comunicazione. É stato fondatore della terza radio privata napoletana, prima Radio Odissea nel 1976 e poi radio Luna

Ecco i nomi dei giurati di Emozionart 2018:

Lamberto Lambertini , regista italiano, ha realizzato lavori la Rai ed ha fondato nel 1982 la Compagnia Teatrale con Peppe e Concetta Barra con la quale ha girato il mondo in continue tournée. Ha debuttato nel cinema ed è stato anche autore e regista radiofonico. E’ autore di un recente libro dal titolo “Baciare il Tempo”, un raqcconto in cui Il protagonista vive recluso in un grande appartamento dove scrive, legge, dipinge e da un registratore ascolta la voce amplificata dei genitori che narrano la loro vita…

Elio De Rosa pubblicitario, direttore del complesso Donnaregina ed editore dell’omonima casa editrice con cui si propone una serie di volumi dedicati prevalentemente all’arte e alla cultura, alla sua tutela, valorizzazione e divulgazione attraverso la collaborazione con le istituzioni museali.

Domenico Cannone Presidente dell’Accademia Internazionale Partenopea “Federico II”. L’Accademia nasce per il coinvolgimento costante al fine di raggiungere eventuali soluzioni ai problemi di carattere sociale e culturale e persegue lo scopo di produrre e divulgare cultura in qualsiasi espressione, nel rispetto dei principi democratici e di tolleranza reciproca. Organizza periodicamente manifestazioni ed eventi a livello europeo tra cui primeggia il Premio Internazionale d’Arte e Cultura “Città di Napoli”.

Bruno Nappi casting director e regista di Un Posto al Sole. Prima della sua esperienza da regista si è occupato del casting degli attori quando la Grundy Production è approdata al centro Produzioni Rai di Napoli per produrre la celebre Soap opera napoletana che oggi ha superato le 5000 puntate trovando consensi sull’intero territorio nazionale. Oltre a tante diverse produzioni, per tre anni ha diretto la serie tv “La squadra” e la serie “Tequila &Bonetti”. Precedentemente è stato aiuto regista per diversi anni collaborando, tra gli altri, con registi come Nanni Loy, Lina Wertmuller e Luigi Magni.

Piero Del Prete, chitarrista, produttore musicale nonchè ideatore e conduttore di Guitar&Voice Show un rubrica web e blog su facebook, dove ad ogni “puntata” un artista interpreta una canzone, eseguita strettamente con chitarra e voce. Il progetto è diventato anche uno spettacolo Teatrale “Guitar&Voice in Teatro”, con 13 artisti che oltre alla chitarra saranno accompagnati da un Quintetto d’Archi con arrangiamenti del M° Antonello Cascone. Tra gli ospiti Mario Maglione, Stefania De Francesco, Francesca Maresca ed Enrico Bernardo.

Antonio Romano Editore e Direttore di Radio Amore, emittente di Napoli e della Campania con una varietà di programmi radiofonici e interviste a noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo regionale e non. Per la prima volta quest’anno nasce il premio radio Amore in occasione di Emozionart 2018 e che sarà assegnato ad uno dei vincitori dell’ottava edizione

Claudio Ciotola Giornalista, impegnato nel settore della formazione e del sociale e Presidente dell’Associazione nazionale Stampa Giornalisti Flegrei. Direttore Responsabile del quotidiano online Osservatorio Flegreo e della omonima televisione web. È stato Sindaco del collegio dei Sindaci della Associazione Napoletana della Stampa. Da giugno 2010 è Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Italo Pignatelli, giornalista e critico d’arte. Scrive testi e approfondimenti su iniziative ed eventi del mondo culturale e della letteratura di Napoli e della Campania. Ha firmato articoli per Il mondo di suk, un portale di cultura, un e-magazine e una casa editrice lanciati nell’estate del 2008. Il portale vede protagonisti giornalisti, scrittori, blogger, ricercatori, traduttori, accomunati dall’amore per Napoli e dal desiderio di dar voce ai tanti talenti vulcanici della città.

Orazio Picella attore e regista della compagnia teatrale “Libera manifattura teatrale” e presidente regionale UILT (Unione Italiana Libero Teatro) della Campania. Inizia a recitare circa 40 anni fa, nel corso del tempo ha affrontato ruoli comici, drammatici e generici sia in lingua italiana che in dialetto napoletano e con diversi registi come Bruno Minotti, Peppino Menichini, Giancarlo Bianco, Antonio Magliulo, Antonio Palumbo, Mario Brancaccio In televisione partecipa nell’ottobre del 2010 a Forum nel ruolo di uno dei contendenti. E’ stato docente di corsi di teatro e con numerose esperienze teatrali non solo come attore, ma anche come regista per commedie e musical.

Elena Luciano cantante e con la musica nel cuore sin da bambina. Ha studiato con il maestro Federico de Curtis del teatro San Carlo. Si è esibita dal vivo in diverse manifestazioni regionali tra cui “Capri Hollywood” sull’isola azzurra e in altre città italiane spaziando dagli ever green americani, alla bossa, al napoletano classico e la musica dance anni 70/80. Reduce da un’esperienza anche teatrale, presso il teatro Bolivar nel 2017, nello spettacolo “Salone Margherita” nei panni della famosa cantante napoletana Elvira Donnarumma.

Dante Ferri , Tenore napoletano, dalla voce estesa e ricca di profondo senso interpretativo. Con grandi riconoscimenti, nell’agosto 2004, interpreta brani celebri partenopei all’interno dello spettacolo ‘900 Napoletano, con regia e testi di Lello Scarano e Giacomo Rizzo. Dal 2007 in poi approda in teatro con un suo spettacolo e un lavoro discografico

I giurati valuteranno gli artisti in gara attraverso la presenza scenica, l’emozione, l’interpretazione e la padronanza di palco per la proclamazione dei primi tre classificati. Previsto anche il premio della “Critica”, il premio “Radio Amore” e il premio “Giuria popolare”, quest’ultimo sarà deciso dai voti del pubblico presente in teatro. L’obiettivo è quello di una sana competizione nella quale i giovani artisti, anche se sottoposti ad un voto e un giudizio, avranno la possibilità di misurare i loro limiti e le loro potenzialità, di gestire in piena libertà le proprie emozioni e di trasferirle al pubblico di un teatro.