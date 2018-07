A La Reggia Designer Outlet Boom di presenze

Trend più che positivo per la prima giornata di saldi a La Reggia Designer Outlet, rivelato dai dati raccolti al Centro McArthurGlen di Marcianise (Ce), già dalle primissime ore della mattina, e fino alle 15.00.

“Chiuderemo questa giornata con 30.000 visitatori – dichiara Stefano Vaccaro, Centre Manager La Reggia Designer Outlet –. Sicuramente questi numeri sono stati agevolati da più possibilità di parcheggio. Oggi possiamo ospitare 1.200 auto in più nel nostro parcheggio e, per i primi quattro week-end di saldi, è stato attivato uno shuttle bus che collega gratuitamente il parcheggio del Centro Commerciale Campania con il Designer Outlet McArthurGlen per offrire ulteriori opportunità di posto auto”.

Grande afflusso nei 136 negozi del Centro, quindi, dove i saldi “griffati” diventano non solo attesa occasione di shopping ma anche pretesto per una passeggiata piacevole tra i viali della Reggia Outlet.