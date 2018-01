A Milano definiti spazi per gazebo onlus

MILANO, 6 GEN – Il Comune di Milano ha definito per un anno 40 spazi dove potranno essere posizionati i gazebo delle associazioni senza scopo di lucro. Fra questi non ci sono piazza Duomo né largo Cairoli ma via Torino, corso Buenos Aires e piazza Cinque giornate. Si tratta di un modo per velocizzare le procedure di autorizzazione considerando anche le prescrizioni per la sicurezza previste dall’ordinanza Gabrielli. Per ciascuna delle 40 località l’Area Sportello Unico Eventi e gli uffici della Polizia Locale provvederanno ad elaborare una scheda informativa sintetica contenente la planimetria del luogo, le specifiche tecniche per il posizionamento dei manufatti e le prescrizioni della Polizia Locale. Le schede, che saranno rese disponibili in formato digitale sul sito del Comune, sostituiranno i sopralluoghi e il rilascio del parere viabilistico, semplificando l’iter e la tempistica di rilascio del provvedimento di concessione di occupazione suolo pubblico che passerà dai 30 giorni di media necessari, a 10 giorni.

