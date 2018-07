A Napoli nasce l’associazione “NUOVI ORIZZONTI” per rinnovare il centro sinistra

Parte con il vento in poppa l’ associazione “Nuovi Orizzonti” inaugurata ieri al Ramada di Napoli. Grande entusiasmo, partecipazione e voglia di agire. “Adesso occorre prendere l’iniziativa politica su tutta l’area del centro sinistra. Chiederemo al più presto un incontro con le segreterie politiche dei partiti di centro sinistra e delle liste che hanno concorso alle ultime elezioni regionali. Non possiamo continuare a stare fermi. Un centro sinistra bloccato, fermo, ripiegato su se stesso fa male a tutta la Campania!” dice Felice Iossa.

Aggiunge Michela Rostan:” siamo partiti, ora non bisogna più fermarsi. Abbiamo il dovere di provare a essere il tavolo intorno al quale far sedere tutto il centro sinistra. Questo sarà il nostro obiettivo ed il nostro prossimo lavoro.” Si attendo le evoluzioni dopo la straordinaria partecipazione della partenza di ieri al Ramada. Il presidente De Luca si è soffermato su tre punti: sicurezza, che non è ascrivibile né a destra né a sinistra, ma al popolo; il lavoro, questione non più rimandabile ed emendabile, e la Regione Campania sta attivando ogni canale in questa direzione; e l’unità della sinistra. Tutta. Per non continuare a farci male da soli. Plaudo alla nascita di una associazione che può contribuire a chiarire meglio il campo e l’area della sinistra campana!