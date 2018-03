PALERMO, 3 MAR – Sono 200 mila le schede elettorali ristampate a Palermo nella notte per essere consegnate domattina ai seggi. La decisione è stata presa dalla prefettura, per un errore legato alla definizione dei nuovi collegi stabiliti con la legge elettorale che entra in vigore proprio per questa elezioni. In particolare in alcuni quartieri a Palermo sono state distribuite le schede del Senato del collegio di Bagheria.

2018-03-03_1031696855