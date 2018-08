Il crollo di ponte Morandi a Genova ha portato d’attualità, nuovamente, il tema relativo alla stabilità dei viadotti e dei ponti in tutta Italia. Nel corso del pomeriggio di oggi, sui social sono apparse anche le foto del raccordo autostradale di Castellammare che presenterebbe importanti danni alle strutture. Molti hanno chiesto un intervento rapido al sindaco Gaetano Cimmino e anche alla Regione Campania ma i lavori, in realtà, sono stati già programmati. L’Anas, nel mese di luglio scorso, ha infatti ufficializzato l’apertura del cantiere nei pressi della SS145 che insiste su Castellammare dal prossimo mese di settembre e fino al prossimo inverno.

L’11 Settembre l’inizio dei lavori, per il viadotto San Marco che comporteranno la chiusura della strada nelle ore notturne e l’istituzione, nelle ore diurne, di un senso unico alternato, ovvero di un senso unico in direzione Napoli o viceversa in direzione Sorrento, con deviazione della corrente opposta del traffico sulla viabilità comunale di Castellammare di Stabia.