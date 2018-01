A Salvini 15.000 euro per fake news

TRENTO, 14 GEN – Condanna della corte d’appello di Trento per un blogger calabrese per avere pubblicato una notizia falsa sul leader della Lega Nord, Matteo Salvini. Un procedimento avvenuto a Trento perché a presentare la querela per conto di Salvini e del partito è stata l’avvocatessa trentina Claudia Eccher. Oggetto del contenzioso è un post pubblicato il 25 aprile del 2015, dal titolo “Salvini: ‘Al sud non esistono partigiani perché non avevano le palle per combattere. Sono dei vigliacchi'”. Parole “Mai pronunciate dall’onorevole Salvini” ha spiegato l’avvocatessa. La decisione della corte d’appello di Trento ribalta così la sentenza di primo grado del novembre 2016, che aveva assolto il giovane ingegnere calabrese. Era stata però impugnata dalla procura generale, che ora ha riformato la decisione con una condanna a pagare 5.000 euro di multa e un risarcimento di 15.000 euro a Salvini, più il pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

