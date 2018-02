A San Severo Reparto prevenzione crimine

SAN SEVERO (FOGGIA), 22 FEB – Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha istituito il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia a San Severo. Il responsabile del Viminale ha accolto così le richieste del sindaco, Francesco Miglio, che aveva lanciato l’allarme dopo che, il 5 marzo 2017, erano stati sparati colpi di pistola contro alcuni mezzi della polizia parcheggiati ed erano stati compiuti diversi episodi criminali, tra cui l’uccisione di marito e moglie (il 24 maggio 2017) in una profumeria. “Con la firma del provvedimento da parte del prefetto Gabrielli – spiega il sindaco Miglio – si conclude positivamente un anno di meticoloso e duro lavoro” cominciato quando “la recrudescenza della criminalità portò la mia persona e parte della nostra Amministrazione Comunale ad iniziare lo sciopero della fame per essere ascoltati dal Ministro dell’Interno Minniti” Iniziativa che portò anche ad una protesta civile in cui migliaia di sanseveresi scesero in piazza per chiedere legalità, ordine e sicurezza.

2018-02-22_1221743985