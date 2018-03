A un anno e mezzo ‘fugge’ dall’asilo

BOLOGNA, 6 MAR – Approfittando del cancello rimasto aperto, un bimbo di un anno e mezzo è uscito dall’asilo nido comunale, ma per fortuna dopo pochi minuti è stato notato da una passante che lo ha riaccompagnato dalle ‘dade’. E’ successo questa mattina a Castel Maggiore, nel Bolognese, e dell’episodio sono stati informati i carabinieri, come ha spiegato la sindaca Belinda Gottardi. Al momento sembra che la mamma del bambino non abbia fatto denuncia. Nel frattempo, però, su Facebook c’è polemica dopo che la donna che lo ha ritrovato ha scritto: “Il cancello è rotto e i bimbi a quanto pare escono facilmente”. Per tranquillizzare i suoi concittadini anche la sindaca è intervenuta su internet spiegando che “la segnalazione del cancello rotto è arrivata al Comune via mail alle 11,38 e nel giro di mezz’ora il fabbro lo ha riparato. L’Unione Reno Galliera sta verificando cosa sia successo”. Il bimbo si sarebbe allontanato attorno alle 11.30, mentre si trovava nel giardino con altri sette compagni e due educatrici.

