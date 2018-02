A24 riaperta a mezzi pesanti nel Lazio

PESCARA, 26 FEB – La Prefettura di Roma ha revocato nel pomeriggio il divieto di circolazione, precedentemente imposto per tutta la giornata odierna ai mezzi pesanti, sulla tratta dell’autostrada A24 di sua competenza. Per problemi connessi a possibili tratti ghiacciati sulle tratte di loro competenza, restano invece in vigore le ordinanze per il fermo dei mezzi pesanti emesse dalle Prefetture abruzzesi. Permane quindi il divieto di circolazione ai veicoli commerciali di peso superiore alle 7,5 tonnellate nel tratto dell’A24 tra Carsoli e Teramo e fra Torano e Bussi-Popoli sull’A25, sino a cessata emergenza. Sul sito www.poliziadistato.it sono tenute aggiornate le ordinanze che vengono adottate dalle Prefetture. Si consiglia pertanto, ai conducenti professionali e alle aziende, di acquisire le informazioni circa la percorribilità dell’itinerario del trasporto prima di mettersi in viaggio.

