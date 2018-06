“ABBAIAVANO TROPPO”. DUE POVERI CANI BRUCIATI VIVI. ORRORE IN ITALIA.

Abbaiavano e davano fastidio a qualcuno che, senza nemmeno dar loro la possibilità di difendersi dalle accuse, ha firmato la loro condanna a morte. Sono stati uccisi barbaramente, bruciati vivi nel recinto dove stavano dormendo, senza che nessuno sentisse nulla, senza che nessuno facesse qualcosa per strapparli a quell’assurdo destino. Bobo e Lea sono morti nella notte tra sabato e domenica, i loro padroni ieri mattina hanno trovato la loro cuccia in cenere, di loro solo pochi macabri resti.

I FATTI

È successo tutto ad Albaredo per San Marco, Valtellina, un paese di poco più di 300 anime sulle Orobie, in provincia di Sondrio. Uno di quei centri che sembrano non essere toccati dal passare del tempo, tranquillo e pacifico. Tra i «barilot», così sono chiamati in dialetto gli abitanti di Albaredo, però, si nasconde un freddo killer di cani. Capace, nottetempo, di dare fuoco a due animali rei, sembrerebbe, di abbaiare troppo e dare fastidio. A denunciare l’episodio, che si fa fatica a raccontare, figuriamoci a concepire, la padrona di Bobo e Lea, che ha deciso di raccontare quello che è accaduto ai suoi cani nella speranza, almeno, che chi sa qualcosa parli e il colpevole possa pagare per quello che ha fatto.