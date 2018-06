Estate, abbronzatura top e senza rischi. Proteggersi dal Sole, leggi come…

Il sole e il mare sono sinonimo di benessere, ma molto spesso ci troviamo, dopo l’esposizione in spiaggia, con chiazze, scottature e macchie fastidiosa. Per difendere la pelle dagli agenti dannosi, bisogna affidarci alla scienza così da ottenere un’abbronzatura perfetta da fare invidia.

Nutrirsi di cibo che contiene la Vitamina D è un ottimo inizio per avvicinarsi al sole,

fare uno scrub per eliminare le cellule morte e utilizzare creme protettive specifiche, per non causare tumori della pelle ci aiuta a difenderci da colpi di calore e scottature indesiderate. Esporsi gradualmente alla luce è necessario dopo che, per un inverno intero, siamo stati coperti da cappotti, sciarpe e calze pesanti. Fare attenzione alle ore di punta e, dopo aver goduto di una bella e rinfrescante nuotata, a fine giornata proteggere sempre la pelle con una crema idratante total body che, oltre a rigenerare il corpo, vi conferirà una abbronzatura più duratura e omogenea,