Il Bonus Cultura, pari a 500€ istituito dal governo Renzi per i giovani, verrà abolito: a deciderlo è Alberto Bonisoli, ministro della Cultura.

In un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera, il nuovo Ministro di Beni e attività culturali e turismo Alberto Bonisoli ha espresso forti dubbi sul Bonus di 500 euro riservato ai 18 enni – che era stato confermato per chi avrebbe raggiunto questo traguardo nel 2018, 2019 e 2000 – ed istituito dall’ex titolare del Collegio Romano, Dario Franceschini:

“Vale 200 milioni… Meglio far venire la fame di cultura ai giovani, facendoli rinunciare a un paio di scarpe” – queste le parole del Ministro.

A schierarsi contro questa importante ed innovativa opportunità introdotta nel 2016, c’è anche il Consiglio di Stato che afferma che non basta un decreto con una variazione delle tabelle dei fondi del Mibact per estendere il Bonus cultura, ma ci vuole una legge vera e propria.

Il Bonus Cultura, legato alla piattaforma 18app, rischia quindi di non esserci per i quasi 1,2 milioni di giovani che diventeranno maggiorenni quest’anno e nel 2019.

COSA E’ SUCCESSO?

La versione originaria del Bonus Cultura era stata approvata con la Legge di Stabilità, attuata con decreto, e l’estensione all’anno successivo (il 2017) era avvenuta attraverso la Leggi di Bilancio. Il Rinnovo ai successivi anni verte sulla semplice variazione degli stanziamenti previsti del Mibact, nelle relative tabelle che assegnano i denari alle diverse iniziative. Procedura che per il Consiglio di Stato non è corretta.

COSA DOVREBBE SUCCEDERE PER MANTENERLO?

Secondo quanto riporta il Sole24ore: “bisognerebbe fare un passo indietro, inserire la proroga in una legge e solo a quel punto procedere attraverso un regolamento di modifica delle norme in vigore. Il governo, però, non sembra intenzionato a correre in soccorso del bonus per i diciottenni”.

CI SONO ANNUNCI UFFICIALI?

Per ora si è scatenato solo un grande polverone, privo però di una conferma ufficiale e definitiva al 100%. Sulla pagina ufficiale Facebook di 18app il commento degli amministratori è stato:

“Per adesso non ci sono notizie definitive, vi suggeriamo di tenervi aggiornati sulla nostra pagina fb, quando ci saranno notizie le pubblicheremo li”.

Occhio quindi a www.facebook.com/18appper tutti gli sviluppi futuri.

LA PETIZIONE “SALVA BONUS”

In difesa del Bonus per i 18enni c’è una petizione lanciata su Change.org da Arianna Furi, 20 anni, della Direzione Nazionale PDcontro la cancellazione del provvedimento.

Questo il messaggio pubblicato dalla giovane: